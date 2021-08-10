В Харькове прошли аресты представителей Нацкорпуса, которых обвиняют в вымогательстве. Банда, которой руководили представители местной организации "Нацкорпуса", действовала более трех лет.

После этого в Нацкорпусе анонсировали на субботу акцию под Офисом президента, чтобы "остановить репрессии против патриотов".

Накануне "Страна" узнала, что об арестах Нацкорпуса думают обычные украинцы и как они вообще оценивают деятельность ультраправых организаций.

Опрос в Киеве провела наш специальный корреспондент Антонина Белоглазова.

"Нацкорпус принес много бед Украине"

Многие опрошенные сказали, что положительно относятся к арестам членов Нацкорпуса.

"Замечательно отношусь. Я знаю, что эта организация принесла очень много бед в Украину. Очень много людей не согласны с этой организацией", - ответила первая опрошенная. По ее словам, такой организации как Нацкорпус в нашей стране быть не должно.

"Вор должен сидеть в тюрьме. Не понятно? - Понятно! Я знаю, что они националюги махровые. Вот и всё, что я знаю... Они, по-моему, пытаются вскользь проводить свои националистические идеи, в основном пытаясь привлекать молодое поколение. Спецслужбы имеют задачу привлечь молодое поколение к последующему влиянию на так называемое руководство страны. Вы же видите, как сейчас наши молодые зеленые рулят Украиной", - размышляет мужчина на улице.

На вопрос, почему именно сейчас представителей "Нацкорпуса" стали арестовывать, он ответил, что Зеленский и его команда находятся в замешательстве и не знают, что делать.

"Тупиковая ситуация, потому что русофобия уже не бьет так, как била при Порошенко, который привлек не одно поколение людей уже антироссийской русофобии. А что взамен? А взамен только национализм. А он не проходит, потому что Путин четко дал понять в своей статье, что мол "ребята, извините, но Украина сформирована и за счет России тоже", поэтому они сейчас в раздумьях и пытаются сделать уклон на изменение некоторых своих политических постулатов".

Другие опрошенные также говорят, что поддерживают меры против Нацкорпуса.

"Любое вымогательство - это нарушение. И это вообще недопустимые вещи... это же насилие над человеком, какой-то шантаж, превышение власти, что-то еще. Непонятные вещи, поэтому вымогательство всегда отрицательно. Даже разговоров быть не может", - говорит женщина.

"Монополия на силу должна быть у государства"

Некоторые участники опроса в целом подозрительно относятся к Нацкорпусу.

"Если они защищают государство, то положительно, а если туда внедрили спецагентов специально, чтобы развалить изнутри, как в свое время организацию украинских националистов Бандера развалил, против Мельника пошел. Эта система точно так же сказывается", - говорит один и опрошенных.

Часть опрошенных считает, что в Украине необходимо иметь нормальные следственные органы, чтобы заниматься такими кейсами.

"Бытуют разные мнения. Одни говорят, что это классные герои Украины, а другие говорят, что это обычные бандиты. На то, наверное, и нужны нормальные следственные органы, чтобы нам конкретно предоставили - "нет, это бандиты" или "да, это патриоты". Я склоняюсь к тому, что монополия на силу должна быть у государства, поэтому любые другие ребята в принципе не должны существовать", - уверен молодой человек.

Другие опрошенные уверены, что за вымогательство нужно сажать.

"За вымогательства надо сажать. Я так считаю. Надо наказывать. Хорошего я ничего не знаю о Нацкорпусе. Знаю, что это компания Билецкого, а где тот Билецкий сейчас и куда все эти патриоты подевались сейчас, а? Эти патриоты, по-моему, все деланные. Кому-то выгодно на этом спекулировать. На этом патриотизме. А когда дойдет до дела... Я их сейчас не вижу. Сейчас то, что творит наш так называемый президент, которого я не выбирал 100%, потому что он уже себе три срока себе уголовных точно получил. А где все эти патриоты?", - поделился киевлянин.

"Возвращаются 90-е, наверное. Тогда надо сажать", - сказала одна из опрошенных.

"Если это есть на самом деле (вымогательство - Ред), то я считаю, что это очень правильно. Если они занимаются какими-то грязными делишками, то они нам не нужны", - поддерживает наказание для участников ультраправой организации женщина.

"Закон для всех одинаковый, - соглашается с предыдущей участницей опроса мужчина. - Каждый человек должен отвечать за свои действия, независимо представитель это национальной гвардии там или корпуса. Без разницы. Закон одинаков для всех".

"Рэкет это плохо, кто бы его не совершал", - был лаконичен еще один мужчина.

"Если они к этому причастны и виновны, то конечно, нормально. Я сам из Днепра, и приведу пример один. В свое время "Правый сектор" занимался тем, что действительно отжимали лодки, за которые люди платили деньги ... Был случай такой. Если это в данный момент так же, то тогда людей нужно действительно наказывать. Я бывший военный, я видел, что раньше происходило в армии, поэтому если человек виноват, значит его должны наказать... Аресты неспроста, это мое личное мнение", - поделился житель Днепра.

"За всё то, что не по правилам, нужно нести ответственность однозначно. Про Нацкорпус по новостям слышала, но сказать конкретно ничего не могу, потому что не очень вникаем", - поделилась еще одна женщина.

"Это преследование патриотов"

Часть опрошенных осуждает аресты членов "Нацкорпуса", так как "они патриоты".

"Я считаю, что это преследование патриотов Украины" - рассказала еще одна собеседница. Она уточнила, что нормально относится к деятельности ультраправых организаций, если они не перегибают палку, то есть без погромов и стычек со стрельбой.

"Я люблю Национальный корпус. Для меня он родной, но что они там вымогали и где я не вникал в подробности - не скажу... Если они выступают за правду - чего не поддерживать?" - ответил еще один встреченный на улице. Он представился, как "бывший правосек".

На вопрос, допускает ли он, что в рядах ультраправых есть преступники, мужчина сказал, что не слышал об этом.

"Нацкорпус - это наш корпус. Я за него" - сообщила еще одна опрошенная. На вопрос, допускает ли она, что в его рядах есть преступники, женщина ответила "а где их нет".

- А вы видели их татуировки со свастикой и футболочки с Адольфом? А я видела" - вмешивается прохожая.

- Свастика это может быть символ вечности.

- Это у нас символ вечности, а весь мир это осудил - отвечает вторая женщина и диалог заканчивается.

"Когда власти нет - появляются Нацкорпусы"

Однако большинство не поддержали деятельность Нацкорпуса и заявили, что это проблема власти.

"Когда власти нет - появляются Нацкорпусы и прочее и нагнетают обстановку в обществе. Просто власти нужно разобраться с такими формированиями и дать достойную оценку об их делах... Я не знаю, чем они занимаются. но если против народа идут - надо их притормаживать. Я видел когда-то на Крещатике, что они идут таким скопом. Вызывающе", - высказал мнение следующий респондент.

"Нужно все делать цивилизованно, а не побежали, поломали... Кто работал, тот работает, а кому нечем заниматься, он занимается", - поделился опрошенный.

"Я не вникала, но знаю, что где, какая заварушка - они там" - ответила на вопрос о Нацкорпусе следующая собеседница. Она добавила, что относится к деятельности радикалов негативно, поскольку они действуют противоправными митингами и наездами, хотя не все разделяют их мнение.

Еще один участник опроса связал задержания с отставкой Авакова: "Их теперь сливают.". Он обозначил, что относится к Нацкорпусу неоднозначно, но больше оценивает их деятельность плохо, поскольку они связаны с Аваковым.

"Я как-то вложила деньги в стройку, так вот с помощью Нацкорпуса разрушали наши дома. Я не поддерживаю их деятельность", - говорит еще одна опрошенная.

Еще один киевлянин считает, что Нацкорпус занимается зарабатыванием денег.

"Просто это люди, которым платят деньги и они выполняю чью-то работу. Нацкорпус. Вы думаете, там люди, которые за Украину переживают? Там люди, которые просто деньги зарабатывают", - говорит мужчина.

Смотрите полный опрос Антонины Белоглазовой на YouTube-канале "Страны".