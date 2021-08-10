В Черниговской области подтвердили 10 случаев заражения штаммом Covid-19 "Дельта"
10 подтвержденных случаев инфицирования опасным штаммом Covid-19 "Дельта" выявлено в Черниговской области.
Об этом сообщил глава местной облгосадминистрации Вячеслав Чаус.
"Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории Киева по выявленным 10 случаев заражения штаммом возбудителя COVID-19" Дельта "в Черниговской области", - говорится в сообщении.
Также глава ОГА добавил, что план дальнейших действий обсуждали на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС и ситуация остается контролируемой
"Однако, это очередное напоминание о том, что расслабляться рано", - призвал Чаус и напомнил, что в Черниговской области работает 152 пункта прививки и 17 центров массовой вакцинации.
Он также призвал сохранять дистанцию, масочный режим и здравый смысл.
Напомним, главный санврач Украины Иван Кузин на днях заявил об ухудшении эпидемической ситуации в стране и стремительном распространении штамма коронавируса "Дельта", который в некоторых странах привел к "четвертой волне" пандемии. По данным на 5 августа в Украине были официально подтвержденных 147 случаев.
Также мы сообщали, что по данным Минздрава, при "Дельта"-штамме ярко выражены лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. В то же время кашель и потеря обоняния или вкуса - менее распространены.
Помимо этого, при "Дельте" встречаются и более серьезные симптомы. Например, нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образования сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрене.
Ранее сообщалось, что штамм коронавируса "Дельта" добрался до Днепропетровской области
"Страна" также писала, что 5 августа заработали новые правила въезда в Украину в связи с распространением штамма "дельта"