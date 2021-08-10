10 подтвержденных случаев инфицирования опасным штаммом Covid-19 "Дельта" выявлено в Черниговской области.

Об этом сообщил глава местной облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

"Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории Киева по выявленным 10 случаев заражения штаммом возбудителя COVID-19" Дельта "в Черниговской области", - говорится в сообщении.

Также глава ОГА добавил, что план дальнейших действий обсуждали на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС и ситуация остается контролируемой

"Однако, это очередное напоминание о том, что расслабляться рано", - призвал Чаус и напомнил, что в Черниговской области работает 152 пункта прививки и 17 центров массовой вакцинации.

Он также призвал сохранять дистанцию, масочный режим и здравый смысл.

Напомним, главный санврач Украины Иван Кузин на днях заявил об ухудшении эпидемической ситуации в стране и стремительном распространении штамма коронавируса "Дельта", который в некоторых странах привел к "четвертой волне" пандемии. По данным на 5 августа в Украине были официально подтвержденных 147 случаев.

Также мы сообщали, что по данным Минздрава, при "Дельта"-штамме ярко выражены лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. В то же время кашель и потеря обоняния или вкуса - менее распространены.

Помимо этого, при "Дельте" встречаются и более серьезные симптомы. Например, нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образования сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрене.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса "Дельта" добрался до Днепропетровской области

"Страна" также писала, что 5 августа заработали новые правила въезда в Украину в связи с распространением штамма "дельта"