Сегодня пятница, 13-е - один из самых мистических дней в году. Начинается 6-й лунный день в созвездии Весов, когда положено отдыхать и не перегружать себя никакими делами. В пятницу лучше пребывать в умиротворенности, не реагировать на негатив или оскорбления.

К сожалению, знаки зодиака по-разному отвечают на замечания и колкости в свой адрес. Кто-то может выпалить обидную фразу не задумываясь в ответ на тон собеседника или его вызывающее поведение, а кто-то проглотит обиду и что называется "выпадет в осадок", уязвленный до глубины души чужими словами.

Сегодня каждый знак зодиака в зависимости от своих врожденных характеристик может толкнуться с незапланированными переживаниями и эмоциями. Ниже приводим подробный гороскоп с рекомендациями на случай негативной реакции в ваш адрес.

Овен (21.03 - 20.04)

Если Овен слышит оскорбления в свой адрес, он тут же включает режим атаки и нападает на своего обидчика. Этот представитель огненной стихии точно не будет скромно принимать незаслуженную обиду, а нанесет предупреждающий удар. При этом его ответ будет не менее болезненным. А если слова не возымеют эффект, то знак зодиака может легко затеять драку.

На 13 августа звезды обещают Овнам успешный период для новых свершений.

Телец (21.04 - 21.05)

Телец тратит много реакции и сил на "ответку", поэтому почувствовав небольшую обиду, он может сделать вид, что ничего не заметил или не понял. А если его переполняют сильные эмоции, он не будет долго церемониться с обидчиком, ответит агрессивно и в обиду себя не даст. Телец может морально уничтожить соперника, поэтому остальным знакам зодиака лучше вести себя с Тельцом уважительно.

13 августа Тельцам может поступить предложение, которое касается повышения по работе.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Обычно Близнецы делятся своими обидами с друзьями и знакомыми, им легче выплеснуть эмоции наружу через слезы или энергию, но направленность будет не на обидчика, а на близких, общение с коллегами, спорт или работу. Когда Близнецов задевают за живое, они молча ретируются с высоко поднятой головой, оставляя обидчика сам на сам с его проблемами. И правильно, зачем вступать в конфликт с тем, кто не ценит ваш интеллект и таланты.

У Близнецов 13 августа вероятны перспективные знакомства и благоприятный период в карьере.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки воспринимают обиды болезненнее всего, они могут годами помнить, как вы отказались помочь им в трудной ситуации. Оскорбления они часто и долго анализируют с третьей стороной, вываливая на своего обидчика весь негатив. И если в этой ситуации вы откажетесь принять их точку зрения, то они начнут злиться еще больше и обвинять во всех бедах уже вас. К счастью, Ракам редко удается реализовать свои коварные планы мести. Но окончательно забыть и простить своего врага им не позволяет гордость.

13 августа для Раков - самый лучший день, чтобы наладить свою личную жизнь и пойти на примирение с теми, кого обидели вы или кто мог обидеть вас.

Лев (23.07 - 23.08)

Обидеть Львов это самое худшее, что вы можете сделать в своей жизни, потому что этот знак отличается храбростью и умеет постоять за себя. Вас ждет одно из двух: или громкий скандал и окончательный разрыв отношений без права на помилование, или игнорирование вас с надеждой, что вы догадаетесь первыми попросить о пощаде. Так или иначе, вас ждет новый этап взаимоотношений, потому что даже мелкие ссоры отдалят вас от Льва. Однако его это не сможет сбить с толку или как-то повлиять на его высокую самооценку.

Сегодня Львам нужно избегать случайных трат и действовать быстро. У вас много энергии для самых творческих и интересных проектов.

Дева (24.08 - 23.09)

Дева отлично умеет парировать в ответ на оскорбления. Она не спешит с ответом, но это не значит, что вам всё так просто сойдет с рук. Просто Дева предпочитает удостовериться, что вы ей нанесли обиду осознанно, а не по глупости. И поняв это, вам уже несдобровать. Доверившись своей интуиции Дева начнет вас атаковать и добавит в вашу жизнь массу неприятностей или рабочих проблем.

С 13 августа Девам необходимо начать экономить, а не тратить деньги на всякие мелочи.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы тихо злятся и пытаются разобраться в себе и своих чувствах. Как правило, этот знак зодиака прокручивает в голове все возможные реакции и слова, которые бы мог и должен был сказать своему обидчику, но не сделал этого. Возможно, это великодушие Весов, потому что смолчать на обиду тоже требует сил. Но главное не таить обиду внутри себя и подолгу не расстраиваться, ведь негативные эмоции ничего хорошего не приносят. Просто вычеркивайте токсичных людей из своей жизни и продолжайте улыбаться назло завистникам и врагам.

13 августа Весам необходимо быть более любознательными и тщательно проверять свою работу.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Задеть Скорпиона - значит, подписать себе приговор. После нанесенной обиды Скорпионы свирепеют и не успокоятся до тех пор, пока не отплатят за свою обиду еще сильнее. Это те еще педагоги и надзиратели - им мало, чтобы вы были наказаны, еще неплохо, чтобы вы навсегда усвоили урок, продолжительно помучившись и раскаявшись в своих поступках. А обижаются они очень часто, потому что уязвимы и не уверены в себе. В минуты отчаяния лучшее, что могут сделать Скорпионы, - это воздержаться от деловых начинаний и переговоров.

Сегодня, 13 августа, вам полезно быть в центре внимания и заняться своей работой.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы быстро забывают обиды и готовы многое простить своим близким. Но если кто-то обидит их родных, то они не будут заниматься разборками, а просто вычеркнут человека из своей жизни. Миролюбивые Стрельцы иногда оправдывают своих обидчиков, стараясь по-доброму переосмыслить услышанную гадость в свой адрес. В любом случае, оскорбления никак им не вредят, а иногда заставляют чувствовать неловкость за другого.

13 августа вам необходимо сбавить обороты и отступить от некоторых своих целей, чтобы набраться сил.

Козерог (22.12 - 20.01)

Если оскорбляют Козерога, он тут же полностью игнорирует обидчика, блокируя его во всех соцсетях и телефонах. Достучаться до обиженного Козерога нереально, как и вымолить прощение. Козерогу абсолютно все равно, является ли он объектом ваших грез и симпатий. Он считает невозможность человека контролировать свои эмоции слабостью и не терпит попыток самоутвердиться за его счет.

13 августа Козерогам можно подумать, какой приятный подарок вы можете сделать себе и своим родным.

Водолей (21.01 - 20.02)

Обиженный Водолей перестанет быть душкой и весельчаком. Вы увидите заносчивого и высокомерного человека, который будет свысока смотреть на своего обидчика. Он будет делать все возможное, чтобы вы почувствовали себя неполноценным глупцом или неудачником, и первыми принесли свои извинения. Если нет, он отгородится от вас таким высоким парканом, что вы и забудете как его звали.

13 августа у Водолеев вероятны конфликтные ситуации с руководством, но в целом период будет удачным для завершения начатых дел.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы редко показывают обидчику, что им больно. Они стараются абстрагироваться или отмахнуться от нанесенных обид, но чем сильнее они пытаются подавить в себе негативные эмоции, тем сильнее они вырываются наружу. Поэтому в надежде скрыть свои истинные переживания, Рыбы непроизвольно ведут себя чересчур спокойно, безразлично или, наоборот, находят поводы для радости и веселья. При этом обидчик сильно недоумевает и в глубине души ликует, что ему удалось зацепить Рыб, ведь слишком заметны все несоответствия в движениях и эмоциях этого знака.

Сегодня у Рыб благоприятный день для встреч и активных действий. На работе и в отношениях всё будет на высоте. Легкость вам к лицу!