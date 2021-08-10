Вчера, 9 августа, РФ подала в Международный суд ООН кнтр-меморандум по делу "Украина против России", иск по которому был подан еще в 2017 году. В украинском МИД заявили, что Киев намерен стоять на своей позиции, которая заключается в том, что Москва нарушила Международные конвенции по борьбе с финансированием терроризма и по ликвидации расовой дискриминации.

Об этом сказано в заявлении, обнародованном на сайте МИД Украины.

В украинском ведомстве заявили, что Россия стала первой страной, которую Международный суд ООН обязал дать пояснения по сути претензий о нарушении пунктов указанных документов.

Также в МИД Украины заявили, что, согласно позиции Киева, РФ бездействовала, не проводя расследование и не чиня препятствий при поставке денег и оружия на восток Украины, а эти ресурсы, в свою очередь, использовались при обстреле рейса МН-17 и населенных пунктов на Донбассе, а также взрывах на митингах в Харькове и других городах. В этом заключаются претензии о нарушении первого меморандума.

По поводу расовой дискриминации претензии Украины касаются крымских татар и украинцев, проживающих в аннексированном Крыму, а также препятствования деятельности Меджлиса.

В украинском МИД уверены, что суд признает безосновательными аргументы, представленные в российском контр-меморандуме.

Напомним, в 2019 году Международный суд ООН полностью отклонил все возражения РФ по юрисдикции в иске, поданном Украиной.

Также мы писали о том, что в ноябре 2019 года Международный суд ООН обязал Россию ответить на иск Украины.