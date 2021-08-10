Украина обеспокоена готовностью Росси разместить на территории аннексированного Крыма ядерное оружие и готова развернуть на своей территории вооружение ПВО даже путем размещения армейских подразделений США.

Такое заявление сделал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время встречи с главой фонда США "Джеймстаун" Гленом Ховардом, сообщается на сайте Минреинтеграции.

Резников сообщил, что Россия уже "де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала".

"Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия", - добавил вице-премьер.

По его данным, Россия проводит военные операции на Ближнем Востоке, в Африке, влияет на Балканы, опираясь на аннексированный Крымский полуостров.

Также Резников призвал американскую сторону усилить санкции против компаний, которые строят "Северный поток-2".

Напомним, в Минобороны заявили, что еще в прошлом году начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины.

Также мы сообщали, что Кулеба будет просить Блинкена о поставках систем ПВО и антиснайперских технологий.