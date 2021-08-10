Число жертв аварии с кислородом, которая произошла в ковид-больнице российского Владикавказа, увеличилось до 11. При этом о том, что с оборудованием существуют проблемы, было известно уже на протяжении длительного времени.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, врачи уже давно сообщали о низком давлении в кислородной системе, однако никаких действий не предпринималось.

В итоге кислородная труба взорвалась, и кислород перестал поступать пациентам, перебой продолжался в течение 40 минут. Предполагалось, что в аварийной ситуации кислород будет поступать по резервной трубе, однако ее просто не успели построить вовремя, пока ее сваривали, погибли девять человек, позже появилась информация о смерти еще двух пациентов.

Следователи несколько часов беседовали с сотрудником больницы, который был ответственным за эксплуатацию кислородной системы. По предварительной информации, авария случилась из-за нарушения монтажа и дефекта в трубе.

Напомним, в апреле в ковидной больнице Багдада прогремел взрыв, начавшийся пожар убил не меньше 23 человек.

Также мы писали о том, что в феврале в больнице Черновцов также произошел взрыв.