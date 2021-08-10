Пациенты больницы задохнулись без кислорода. Фото: Pixabay

Число жертв аварии с кислородом, которая произошла в ковид-больнице российского Владикавказа, увеличилось до 11. При  этом о том, что с оборудованием существуют проблемы, было известно уже на протяжении длительного времени. 

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, врачи уже давно сообщали о низком давлении в кислородной системе, однако никаких действий не предпринималось. 

В итоге кислородная труба взорвалась, и кислород перестал поступать пациентам, перебой продолжался в течение 40 минут. Предполагалось, что в аварийной ситуации кислород будет поступать по резервной трубе, однако ее просто не успели построить вовремя, пока ее сваривали, погибли девять человек, позже появилась информация о смерти еще двух пациентов. 

Следователи несколько часов беседовали с сотрудником больницы, который был ответственным  за эксплуатацию кислородной системы. По предварительной информации, авария случилась из-за нарушения монтажа и дефекта в трубе.

Во Владикавказе из-за аварии на кислородном оборудовании погибли 11 пациентов больницы

Напомним, в апреле в ковидной больнице Багдада прогремел взрыв, начавшийся пожар убил не меньше 23 человек.

Также мы писали о том, что в феврале в больнице Черновцов также произошел взрыв.

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