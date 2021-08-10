Пока оппозиционер Алексей Навальный продолжает сидеть в тюрьме, в жизни его самой известной соратницы Любови Соболь развернулась любовная драма.

В начале августа по Соболь, которая занимает должность юриста в организации Навального, был вынесен приговор суда. Ее признали виновной в подстрекательсте общественности - выходу на митинг в январе этого года, в разгар ковида.

Любови Соболь назначили наказание - полтора года ограничения свободы. В этот период ей запретили покидать жилье по ночам, ходить на массовые мероприятия, выезжать за пределы Московского региона, назначили отмечаться у контролирующих органов трижды в месяц.

Несмотря на это, в минувшие выходные разные российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили: Соболь покинула Россию, вопреки запрету суда. По данным журналистом, соратница Навального улетела из аэропорта "Внуково" в Стамбул. Была ли Турция пересадочной или конечной точкой назначения - неизвестно.

Сама Соболь, которая активно постит сообщения в соцсетях, информацию об отъезде из России не подтверждала. Если это правда, после возвращения в РФ ей, по аналогии с Алексеем Навальным, будет грозить реальный тюремный срок.

Все описанное, впрочем, для Любови Соболь могло отойти на второй план - сейчас у нее личные проблемы. Соратница Навального сообщила, что развелась с мужем Сергеем. Причиной Соболь назвала то, что их пути разошлись. А дочь, рожденную в браке, они продолжат воспитывать в согласии.

В действительности же, предполагают российские СМИ, причиной развода могла послужить супружеская измена Соболь. В июне в ютубе появилось видео, снятое скрытой камерой.

На кадрах показано, как Любовь и некий мужчина (по некоторым данным, оператор организации Навального) лежат на кровати в нижнем белье. На столике рядом - угощение на тарелке, бокалы, бутылка.

Пользователи Сети стали свидетелями деликатного разговора Соболь с мужчиной в трусах. Она обижается на то, что призналась парню в любви, а тот не ответил взаимностью. Молодой человек оправдывается и доказывает обратное.

Мы публикуем только одну минуту "пленок". В общей сложности в Интернете несколько часов записей, в том числе 18+.

Что касается выборов в Госдуму-2021, на которые Соболь хотела идти, от участия в них она тоже отказалась. Аргументировала решение тем, что организация Навального ФКБ была признана экстремистской, она не состоянии обеспечить безопасность волонтерам и сторонникам.

Вынесение вердикта суда по ФКБ и экстремизму совпало по времени с публикацией в Интернете "секс-пленок" Соболь с любовником. В связи с этим нельзя однозначно утверждать, что послужило истинной причиной возможного отъезда Соболь из РФ.