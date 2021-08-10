Ученицу десятого класса Новокаховского школы №1 в Херсонской области Викторию Панченко наградили бронзовой медалью Всемирной Олимпиады гениев, которая проходила в Соединенных Штатах. Также она получила грант на обучение в американском университете.

Об этом говорится в сюжете, обнародованном на Ютуб-канале "Джерело Новокаховське".

Виктория получила награду за проект очистки Днепра с помощью тростника, который способен выделять из воды загрязняющие вещества. Для этого школьница предложила создать специальные конструкции - плавающие биоплато понтонного типа и разместить их в воде. А дальше, как говорится в проекте талантливой школьницы, все сделает сама природа.

В сюжете девушка рассказала, что уже сейчас не против уйти в науку, однако впереди обучение в 11 классе, в ходе которого она и определится с будущим образованием. Также Виктория рассказала, что вдохновила ее старшая сестра Вероника, которая не раз побеждала на Всеукраинских конкурсах. Мама девушки - Елена, биолог по образованию, поддерживала и помогала дочери подготовиться к Олимпиаде в США.

Ранее мы рассказывали, что четыре года назад школьника из Украины в США признали гением, и выдали стипендию на обучение. Выпускник школы в Кировоградской области Самуил Кругляк предложил дешевый способ добычи электроэнергии.

Также "Страна" сообщала, как украинская школьница заняла четвертое место на конкурсе ученых в США.