Преображение Господне отмечается 19 августа 2021 года
Преображение Господне отмечается 19 августа 2021 года

Сегодня, 19 августа, отмечается один из главных праздников у православных христиан - Преображение Господне. 

В основе лежит предание, которое описывает чудесное событие. Иисус вместе с апостолами поднялись на гору для молитвы. В этот момент у них открылось духовное зрение. Ученики Спасителя увидели преображенного Иисуса Христа. Он предстал весь сияющий, в белой одежде и божественном облике. 

Считается, что так Иисус поступил, чтобы вера апостолов закрепилась, они продолжали свои благие дела, несмотря ни на что. Рассказывать кому-либо об увиденном апостолам было запрещено до воскрешения Христа. 

В народе в этот день празднуется Яблочный спас. До наступления праздника наши предки не вкушали яблоки. Но сегодня плоды свежего урожая освящали на службе. Помимо яблок, в корзину верующие добавляют груши, сливы, виноград. Из них потом готовят (в основном пироги), едят сырыми и раздают нуждающимся. 

Сейчас продолжается Успенский пост. Несмотря на это, именно сегодня допускается послабление. Люди могут съесть рыбу, добавлять в блюда растительное масло, выпить немного пива, угоститься выпечкой с фруктами. 

На Преображение Господне рекомендовано посетить церковную службу, помолиться. Нельзя заниматься тяжелыми домашними делами, зато варить из яблок варенье - можно. Говорят, оно будет особенно вкусным и полезным. 

В праздник запрещены ссоры, дурные мысли, чрезмерное употребление алкоголя. Тогда как приветствуется бережное отношение к природе и животным. Нельзя трогать даже муху - наши предки считали хорошей приметой и предвестником благ, если насекомое сегодня сядет на человека. 

"Страна" публикует открытки с Преображением и видеопоздравление:

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