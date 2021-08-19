Сегодня, 19 августа, отмечается один из главных праздников у православных христиан - Преображение Господне.

В основе лежит предание, которое описывает чудесное событие. Иисус вместе с апостолами поднялись на гору для молитвы. В этот момент у них открылось духовное зрение. Ученики Спасителя увидели преображенного Иисуса Христа. Он предстал весь сияющий, в белой одежде и божественном облике.

Считается, что так Иисус поступил, чтобы вера апостолов закрепилась, они продолжали свои благие дела, несмотря ни на что. Рассказывать кому-либо об увиденном апостолам было запрещено до воскрешения Христа.

В народе в этот день празднуется Яблочный спас. До наступления праздника наши предки не вкушали яблоки. Но сегодня плоды свежего урожая освящали на службе. Помимо яблок, в корзину верующие добавляют груши, сливы, виноград. Из них потом готовят (в основном пироги), едят сырыми и раздают нуждающимся.

Сейчас продолжается Успенский пост. Несмотря на это, именно сегодня допускается послабление. Люди могут съесть рыбу, добавлять в блюда растительное масло, выпить немного пива, угоститься выпечкой с фруктами.

На Преображение Господне рекомендовано посетить церковную службу, помолиться. Нельзя заниматься тяжелыми домашними делами, зато варить из яблок варенье - можно. Говорят, оно будет особенно вкусным и полезным.

В праздник запрещены ссоры, дурные мысли, чрезмерное употребление алкоголя. Тогда как приветствуется бережное отношение к природе и животным. Нельзя трогать даже муху - наши предки считали хорошей приметой и предвестником благ, если насекомое сегодня сядет на человека.

"Страна" публикует открытки с Преображением и видеопоздравление: