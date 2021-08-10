Экс-судья Николай Чаус во время заседания по избранию ему меры пресечения 4 августа заявил, что его похитили и хотели убить, а выжил он благодаря тому, что ему удалось сбежать и добровольно явиться в СБУ.

Об этом свидетельствует информация в решении ВАКС от 4 августа, опубликованное 9 августа в Судебном реестре.

Несмотря на то, что суд избирал меру пресечения в закрытом режиме, решение опубликовано в Едином реестре. В документе сказано, что, по словам Чауса, он стал жертвой похищения с целью убийства. При этом, по его утверждению, гибели он избежал лишь потому, что ему удалось сбежать, а далее он прошел пятьдесят километров пешком и сам явился в СБУ.

Кроме того, экс-судья заявил о нарушении со стороны детективов НАБУ, которые не обратились в ВАКС с ходатайством о его задержании, но потребовали арестовать его. По мнению Чауса, это свидетельствует о том, что у НАБУ или САП есть какие-то указания по поводу их действий в отношении него.

Кроме того, сторона защиты заявила, что Чауса доставили в суд сильно позже, чем спустя 48 часов после его задержания. Но суд этот аргумент не учел, поскольку СБУ заявила, что Чаус не был задержан 30 июля - его поместили в больницу и охраняли ради его же безопасности.

Напомним, "Страна" писала о том, что ВАКС 4 августа отправил экс-судью под домашний арест. По словам его адвоката, Чауса под домашним арестом будет охранять СБУ.

Также мы сообщали, что НАБУ расследует причастность СБУ к похищению Чауса.