В Киеве насильника 11-летней девочки отправили за решетку на 15 лет. Такой приговор Деснянский районный суд вынес жителю Киевской области, сообщает столичная прокуратура.

По данным следствия, в марте 2018 года злоумышленник подкараулил 11-летнюю девочкув возле лифта в подъезде многоэтажки.



"Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, злоумышленник схватил девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера, удовлетворив свою половую страсть неестественным способом", -говорится в сообщении.



Действия мужчины были квалифицированы по ч. 3 ст. 153 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего).



Вина подсудимого была полностью доказана и прокурор настоял на максимальном наказании, которое предусмотрено санкцией статьи. Суд согласился с доводами государственного обвинителя.

Кроме того, информация о насильнике будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине заработает мобильное приложение для контроля насильников.

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