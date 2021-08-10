В Киеве суд отправил за решетку на 15 лет мужчину, изнасиловавшего в лифте 11-летнюю девочку
В Киеве насильника 11-летней девочки отправили за решетку на 15 лет. Такой приговор Деснянский районный суд вынес жителю Киевской области, сообщает столичная прокуратура.
По данным следствия, в марте 2018 года злоумышленник подкараулил 11-летнюю девочкув возле лифта в подъезде многоэтажки.
"Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, злоумышленник схватил девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера, удовлетворив свою половую страсть неестественным способом", -говорится в сообщении.
Действия мужчины были квалифицированы по ч. 3 ст. 153 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего).
Вина подсудимого была полностью доказана и прокурор настоял на максимальном наказании, которое предусмотрено санкцией статьи. Суд согласился с доводами государственного обвинителя.
Кроме того, информация о насильнике будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.
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