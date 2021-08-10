В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что литовцы притащили к белорусской границе беременную женщину. Отметим, что конфликт из-за большого количества мигрантов между двумя странами обострилась ситуация, о чем мы ранее рассказывали.

По данным пограничников, инцидент произошел сегодня днем, 10 августа, на участке пограничного поста Полесье. Там, как добавили в Госпогранкомитете, выявили очередную группу из десяти мигрантов, среди которых было трое детей. Пограничники добавили, что всех насильно выдворила Литва на линию литовско-белорусской границы.

Видео Госпогранслужбы обнародовал Телеграм-канал "Sputnik Беларусь". По информации пограничников, на видео запечатлено, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания на белорусскую границу. Также он назвали этот случай "вопиющий фактом действий представителей литовской погранохраны, противоречащим всем законам и человеческим ценностям".

Иностранка сейчас находится в тяжелом состоянии. Ее доставили в Поставскую центральную больницу.

Напомним, ранее пограничники Литвы сообщили о стрельбе со стороны Беларуси.

Также Беларусь обвинила Литву в неоказании медицинской помощи беженцам на границе.

Кроме того, как ранее сообщала "Страна", в Литве пограничники на границе с Беларусью задержали группу мигрантов из Ирака. В свою очередь, в Беларуси опубликовали видео стрельбы на границе. При этом там указали, что литовские пограничники открыли огонь по нелегальным мигрантам в ночь, когда задержали иракских граждан.