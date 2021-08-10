В Киевской области, в городе Белая Церковь семеро человек отравились после посещения одного из общественных заведений. Эксперты зарегистрировали вспышку сальмонеллеза.

Об этом говорится в сообщении Белоцерковской районной государственной администрации (РГА).

В РГА не уточнили, о каком заведении идет речь, однако рассказали, что кафе временно закрыли до устранения выявленных нарушений. Кроме того, от работы отстранили пять человек, у которых не было справки о прохождении медицинского осмотра. А на руководителя заведения составили протокол об административном правонарушении.

Специалисты также заявили, что в кафе не были обеспечены надлежащие санитарно-гигиенические условия для хранения пищевых продуктов и изготовления готовых блюд. Кроме того, там обнаружили просроченную продукцию.

Непригодную продукцию изъяли из оборота и передали на утилизацию.

Также эксперты обследовали персонал заведения на выявление носителей возбудителей кишечных инфекций.

В то же время, эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о массовом отравлении в ресторанах в Харькове, где нашли сальмонеллу, а у работников - стафилококк. По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.325. В ресторане отравились около 90 посететелей.

Также сообщали, что в начале году в детском саду Черноморска выявили вспышку сальмонеллёза.