37-летняя Вирджиния Робертс Джуффре из США подала в суд на герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Британии Елизаветы II. Она обвиняет члена королевской семьи в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло двадцать лет назад.

Об этом пишет ABC News.

По словам девушки, она вступала с принцем в интимную связь по принуждению, на тот момент ей не было 18 лет. Также она утверждает, что ответственным за сводничество был финансист Джеффри Эпштейн, и именно в его особняке на Манхэттене и произошло насилие.

Вирджиния Робертс Джуффре обвиняет 61-летнего принца в том, что он причинил ей моральный и физический ущерб. Девушка требует компенсации.

Сам принц Эндрю отрицает, что вступал с девушкой в сексуальные отношения. Такой же позиции придерживается Букингемский дворец. Впрочем, в ноябре 2019 года принц Эндрю сложил с себя королевские полномочия из-за секс-скандала с Эпштейном.

Что касается другого фигуранта дела, Джеффри Эпштейна, он был задержан еще два года назад. Его нашли мертвым в тюремной камере в августе 2019 года. По результатам экспертизы правоохранители заявили о его самоубийстве.