Украинский олимпийский чемпион Жан Беленюк заступился за бронзовую призерку Токио-2020 легкоатлетку Ярославу Магучих, на которую обрушилось море негатива после совместного фото с соперницей из России, завоевавшей золотую награду.

Беленюк напомнил о юности украинской легкоатлетки и сообщил, что он в 19 лет не мог даже и мечтать о таком успехе на Олимпиаде.

"Спортсмены - особые люди! Иногда, они узнают реалии жизни немного позже! Постоянное пребывание на сборах, все проблемы и вопросы решает тренер, от тебя ждут только высокий результат, а что там творится за окном ... у тебя нет ни времени, ни сил сконцентрировать внимание и разобраться! Поэтому, Я лично понимаю девушку, которая в состоянии безумной эйфории обнимается со всеми вокруг! Без всякой мысли о том, как подобное будет восприниматься на Родине", - написал в соцсети олимпийский чемпион.

По его словам, спортсмену только с опытом приходит понимание, что в момент эйфории за ним наблюдает весь мир.

"Это уже с опытом, когда и эмоции лучше контролируешь и учишься немного заглядывать вперед и предварительно задаешь вопрос себе: "А как на это посмотрят наши воины на фронте, защищаюсь страну от агрессора ?! Будет ли им приятно, ведь они наши ГЕРОИ и (знаю лично) очень болеют и следят за нашими олимпийцами !! " - тогда начинаешь отслеживать все, что происходит вокруг тебя и все, что ты говоришь, понимая, что в данный момент за тобой наблюдает весь мир!", - объясняет Беленюк.

Нардеп-спортсмен констатирует, что спорт "плотно интегрирован в политику", а Олимпиада и вовсе самые политизированные соревнования в современном мире.

"Но травить молодую девушку за это - однозначно не правильно! Возможно проблема в том, что ей никто не объяснил последствия подобных вещей .. Тогда этот вопрос к представителям нашей делегации .. знаю, что с представителями команды ОКР вели разъяснительную работу и заранее предупреждали как вести себя в тех или иных ситуациях, и отвечать на вопросы!", - добавил олимпийский чемпион.

Беленюк надеется, что каждый украинский спортсмен "вынесет свой урок из этой ситуации и будет более расчетлив в будущем".

"Ведь всегда, в момент когда ты находишься в приподнятом состоянии и не ожидаешь никаких неприятностей, кто-то следит, чтобы нанести неожиданный удар!" - заключил олимпийский чемпион.

Напомним, 7 августа легкоатлетка Ярослава Магучих занята третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовую медаль. Она показала результат в ровно 2 метра.

Более удачно выступила российская спортсменка Мария Ласицкене. Она прыгнула на 2 метра 4 сантиметра и заняла первое место.

Сразу после исполнения прыжков Магучих и Ласицкене взяли свои флаги и сделали совместную дружескую фотографию. После этого разгорелся скандал, в подробностях которого разбиралась "Страна".