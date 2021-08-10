Сегодня, 10 августа, олимпийская чемпионка в индивидуальном многоборье Алина Кабаева впервые за продолжительное время появилась на ТВ.

38-летняя спортсменка, которая сейчас занимает пост главы совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа", выступила на телевидении по случаю скандала на Олимпийских играх в Токио.

Там в последние дни соревнований российским спортсменам не удалось выиграть золото в художественной гимнастике. В Москве уверены, что медали самой высокой пробы Дину Аверину судьи лишили умышленно. Ее конкурентка из Израиля, поднявшаяся на высшую ступень пьедестала, во время выступления уронила предмет - ленту. Тогда как Аверина выполнила упражнение без столь грубых ошибок.

Алина Кабаева в эфире "России 24" выступила с комментарием в защиту Авериной. Она разложила выступление обоих участниц.

По словам Кабаевой, с израильской гимнастки судьи сняли 0,7 балла, тогда как в таких ошибках принято вычеркивать из результата 1 балл. Олимпийская чемпионка добавила, что судьи, многие из которых из стран НАТО, считали оценку Авериной около шести минут. Хотя обычно на это уходит одну-две минуты. Резюме от Алины Кабаевой - итог подтасован. Его Олимпийский комитет России уже оспаривает в МОК.

Кабаева не является публичным человеком и ее появление в эфире в России обычно само по себе событие. На этот раз журналисты отметили, что спортсменка преобразилась в лучшую сторону - похудела, загорела. Она выступила в летнем красном платье, жемчужных сережках и с обручальным кольцом. Ранее, утверждают папарацци, колечко она скрывала от посторонних глаз.

Именно украшение на безымянном пальце российские СМИ сейчас обратили особое внимание, поскольку личная жизнь Алины Кабаевой является тайной. Отсутствует даже достоверная информация, сколько детей у спортсменки - один, двое или трое.

В Сети опубликованы фото Кабаевой с малышом, а потом уже отдельно - снимки мальчика школьного возраста.

Российские СМИ много лет выдвигают гипотезу, что избранником Кабаевой и отцом ее детей является Владимир Путин. Подтверждения этих догадок опубликованы не были.

Что касается президента России, он с 2013 года года состоит в разводе. Журналисты на пресс-конференциях часто задают вопросы о личной жизни. Он отвечал уклончиво. Например, что "когда-то как порядочный человек должен буду жениться". Также Путин говорил, что своей личной жизнью "доволен".

В связи с тем, что пока общественности неизвестно о бракосочетании Путина, россиянки предлагают ему взять их в жены. Так, например, случилось в Иваново во время его визита. Тогда президент России отшутился. Также СМИ многократно рассказывали о предполагаемых дочерях Путина.