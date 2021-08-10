Во Львове после тяжелой болезни умер бывший народный депутат Верховной Рады Лев Пидлисецкий
Во вторник, 10 августа, во Львове ушел из жизни предприниматель, политик, бывший депутат Верховной Рады Украины от фракции "Самопомощь" Лев Пидлисецкий. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.
Трагическую новость сообщил на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.
Также градоначальник выразил соболезнования родным и близким Лева Пидлисецкого и добавил, что политик был его другом, коллегой и побратимом.
О том, где и когда состоится церемония прощания с политиком, пока не известно.
Лев Пидлисецкий много лет возглавлял крупные энергетические предприятия, входил в Наблюдательный Совет "Укрэнерго".
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