Во вторник, 10 августа, во Львове ушел из жизни предприниматель, политик, бывший депутат Верховной Рады Украины от фракции "Самопомощь" Лев Пидлисецкий. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Трагическую новость сообщил на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.

Также градоначальник выразил соболезнования родным и близким Лева Пидлисецкого и добавил, что политик был его другом, коллегой и побратимом.

О том, где и когда состоится церемония прощания с политиком, пока не известно.

Лев Пидлисецкий много лет возглавлял крупные энергетические предприятия, входил в Наблюдательный Совет "Укрэнерго".

Ранее мы рассказывали о смерти бывшего премьер-министра Украины, первого председателя Службы безопасности, министр обороны Украины, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгения Марчука. Он ушел из жизни в 80 лет. Причиной смерти стали последствия коронавируса. Попрощались с покойным украинским государственным деятелем на улице Грушевского в присутствии почетного караула.

Также "Страна" сообщала о смерти руководителя Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, который на протяжении длительного периода времени боролся с онкологическим заболеванием.

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