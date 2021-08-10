В Винницкой области 43-летний рабочий в жару почти сутки просидел в металлической сушилке для фруктов, расположенной внутри заполненного зернохранилища. Мужчина был лишен еды и самое главное - воды. Таким образом его наказал 58-летний работодатель - местный фермер, которому не понравилось как рабочий отремонтировал его трактор.

Об этом сообщает региональная Нацполиция.

Не известно, чем бы закончилось незаконное заточение мужчины, если бы просьбы о помощи не услышала местная жительница. Освободить заложника она не смогла, но сообщила об этом в полицию

Полицейские освободили заложника, расчистив лопатами от зерна проход к двери металлического бункера, внутри которого находилась сушилка. По словам правоохранителей, лишенный свободы мужчина мог в сушилке только сидеть, поскольку помещение было заполнено металлическими полками для сушки фруктов.

Как рассказал заложник, от своего работодателя за ремонт трактора он не получил ни копейки.

Действия фермера квалифицированы как незаконное лишение свободы человека, которое сопровождалось причинением ему физических страданий. Возбуждено уголовное дело. Предпринимателю уже объявили о подозрении в совершении преступления. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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