В России депутат Законодательного Собрания Камчатского края признался в непреднамеренном убийстве. Свое признание он прислал в редакцию местного новостного агентства. Мужчина заявил, что решил понести наказание за свой поступок.

Об этом сообщает "Кам 24".

Речь идет об Игоре Редькине, одном из богатейших депутатов в РФ. За последние три года, согласно декларации, он заработал более полутора млрд рублей. Ему принадлежат доли нескольких авиационных и рыбопромышленных предприятий. Он являлся депутатом Законодательного Собрания Камчатского края от "Единой России", но после инцидента вышел из партии.

Признание депутат отправил в СМИ через своего адвоката. В письме он уточнил, что трагедия произошла еще 2 августа, а решение сознаться публично он принял вчера, 9 августа.

По словам Редькина, к нему поступила информация, что по свалке в поселке Озерновский ходит медведь. Мужчина подумал, что это представляет потенциальную опасность для местных жителей, взял свое оружие и решил его прогнать. Думая, что он стреляет в зверя, он спустил курок. Позже до Редькина дошла информация, что в то же время и там же был ранен мужчина, который умер от полученных травм в больнице.

По информации СМИ, депутат уже задержан по делу о застреленном в Озерновском человеке.

Напомним, в июле на Камчатке разбился Ан-26, погибли 28 человек.

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