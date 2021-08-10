Шведская экологическая активистка Грета Тунберг, которая ранее сообщила о третьем знойном июне подряд, снялась для обложки первого номера журнала моды Vogue Scandinavia. При этом заявила, что индустрия моды пагубно влияет на климатическую и экологическую катастрофу.

Об этом активистка, которой в этом году исполнилось 18-лет, сообщила в своем Twitter-акканте.

Девушка считает, что модные бренды должны взять на себя часть ответственности за то, что их продукция влияет на окружающую среду. При этом она обвинила некоторые бренды в "зеленом пиаре", за счет которого они пытаются показать свою продукцию и производство экологичным.

На фото Грета Тунберг в лесу гладит свою исландскую лошадь Стренгура.

В самом интервью для Vogue Scandinavia Грета заявила, что в последний раз покупала что-то новое из одежды три года назад. При этом это была подержанные вещи. Девушка поделилась, что одалживает одежду у знакомых.

Справка. Грета получила международную известность и признание за продвижение мнения о неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в результате изменения климата. Она известна своем прямолинейностью и резкой критикой в отношении чиновников за их неспособность предпринять действия, чтобы решить экологические проблемы.

В апреле 2019 года журнал Time включил Грету Тунберг в список 100 самых влиятельных людей мира. Кроме того, В декабре 2019 года она была признана "человеком года" по версии Time. Тунберг стала первой обладательницей данного звания, родившейся в XXI веке, а также самой молодой во всей истории.

Ранее мы рассказывали, что Грета Тунберг раскритиковала президента США Джо Байдена.

Также сообщали, что активистка недовольна полетами на Марс.