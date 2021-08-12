Астрологи выделяют 6 самых прямолинейных знаков Зодиака. Это Овен, Телец, Дева, Скорпион, Стрелец и Водолей. Когда речь заходит о правде, они могут быть жестокими, задевать других своими словами и озвучивать даже самую неприятную истину. При этом они даже не пытаются смягчить удар, чтобы пощадить чьи-то чувства. Самое главное, что они всегда добиваются своего как в карьере, так и личной жизни.

Однако сегодня наступит 5-й лунный день в созвездии Весы, который подходит как для физического, так и духовного самосовершенствования. В этот период для достижения успеха людям нужно быть максимально деликатными и тактичными, можно заниматься духовными практиками или медитациями, анализировать свои и чужие поступки, работать над осознанностью.

День подходит для развития в себе любви и всепрощения. Ниже приводим подробный прогноз для прямолинейных знаков зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Овен - любитель провокаций, который не задумываясь выложит все, что думает о вас и вашем окружении. И это могут быть отнюдь не самые лестные отзывы. Он настолько импульсивен, что не будет долго анализировать, как вы докатились до вашей жизни. Зато если этот знак делится с вами своим честным мнением, это означает, что он доверяет вам. Впрочем, менять свое мнение Овен не будет даже если увидит, что вы его не разделяете.

Совет Овнам на сегодня - проявите тактичность, сумейте донести свою точку зрения, не нажив себе очередного врага.

Телец (21.04 - 21.05)

Ложь отбирает у Тельца много энергии, поэтому он редко к ней прибегает. Но если ему нужно выдать фальшивую информацию, он доподлинно ее запомнит. Также он станет твердо очерчивать свои границы, что для постороннего человека может показаться проявлением злости или агрессии. Но чаще это происходит из-за того, что мысли Тельца понимают немногие.

Совет Тельцам на сегодня - выбирайте подходящее время, чтобы поделиться с другом своей радостью. Например, если вам подарили собаку, то другу, у которого на днях умер домашний любимец об этом лучше пока не говорить. Или если вы планируете свадьбу, а ваш друг переживает сложности развода, тоже учитывайте его чувства.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы относятся к себе и своему окружению довольно критично. Такая особенность не позволяет им сдерживать правду. Девы первыми укажут на те промахи, которые могут привести вас к неудаче. Поэтому обижаться на честные слова не стоит, лучше прислушаться к совету земного знака, чтобы вовремя избежать неприятностей.

Совет Девам на сегодня - не поддерживайте сплетни и офисные войны. Если кто-то скажет что-то негативное в вашем присутствии, просто избегайте разговора, можно быстро поправить собеседника, сказав что-то нейтральное или сменив тему. Например, что вы не знаете хорошо человека о котором идет речь или что разговор "вам напомнил кое о чем" - об отпуске, корпоративе, днях рождениях или погоде.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпион всегда знает, что именно вам сказать, чтобы причинить боль, вызвать недовольство или оказать влияние на ваше поведение. Эти искусные манипуляторы используют откровенность для своей выгоды. Поэтому лучше вообще не связываться с людьми этого знака, не пытаться их обидеть или оскорбить, потому что их правда о вас может попросту уничтожить.

Совет Скорпионам на сегодня - подчеркните положительные моменты перед тем, как начнете критиковать кого-то или что-то. А если вы еще предложите человеку пути решения сложившейся ситуации, то ваше замечание будет своевременным и больше похожим на конструктивную критику, а не едкий упрёк.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрелец всегда говорит то, что думает, не задаваясь вопросами о необходимости своих реплик или советов. Иногда его мысли едва поспевают за словами, поэтому собеседник Стрельца должен быть всегда начеку и готовым отразить удар. Впрочем, они ценят правду от других и искренне недоумевают, как честность может кого-то ранить. Все потому что у Стрельца нет сочувствия к чувствам, которые испытывают остальные. И даже если из-за своего прямодушия они теряют друзей, им не составит труда завести новых.

Совет Стрельцам на сегодня - думайте, прежде чем начнете говорить. Воздержитесь от категоричности и резких слов. Продумайте конкретные примеры того, что именно вам не нравится, а не выпаливайте первое, что придет в голову.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолей склонен говорить все, что думает только в более ироничной манере, чем Стрелец или Скорпион. Он настолько верит в то, что его окружают такие же особенные люди, как он, что предпочитает говорить даже жестокую правду в надежде, что вы с этим справитесь, сделаете выводы и будете двигаться дальше. Этот остроумный шутник подаст откровение под изысканным соусом из иронии, приправит все черным юмором и метафорами. Конечно, собеседникам только и остается что восхищенно аплодировать стоя.

Совет Водолеям на сегодня - тщательно подбирайте слова, чтобы не задеть чувства других людей и не выставить себя всезнайкой. Также вам следует вежливо отклонять назойливые предложения даже тогда, когда все внутри вас кричит от злости. Развивайте в себе эмпатию.

В целом, сегодняшний день предоставит вам достаточно уроков, которые научат вас учитывать мнения других, признавать важность всех аргументов, а не только тех, которые привели вы, принимать во внимание культурные различия и темперамент окружающих, быть вежливыми, не привлекать к своей персоне слишком много внимания, активнее слушать и меньше говорить.

Как писала "Страна", гороскоп на неделю с 9 по 15 августа принесет перемены Скорпионам и заставит задуматься о здоровом образе жизни Рыб.

Напомним, ранее мы писали про самых удачливых знаков Зодиака и публиковали рейтинг самых мстительных знаков Зодиака.