Во вторник, 10 августа, в восточных, западных и южных регионах, где температура воздуха поднимется до +28...+32 градусов, синоптики объявили пожарную опасность.

Об этом свидетельствует карта, обнародованная Укргидрометцентром.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности (оранжевый) будет преобладать в течение сегодняшнего дня в:

Киевской области,

Сумской области,

Черновицкой области,

Харьковской области,

Луганской области,

Донецкой области,

Крыму.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что на текущей неделе в Украину вернется аномальная жара и рассказала о погоде на Маковея.

Между тем, на выходных из-за непогоды без света сидели жители 55 населенных пунктов. Больше всего пострадала Полтавская область, где ветер повалил больше сотни деревьев. Меньше всего непогода затронула Донецкую область, где без света шесть населенных пунктов.

Также мы рассказывали, как Каменец-Подольский накрыла буря. Непогода повалила деревья и электрические опоры, повредила крыши домов, а улицы оставила обесточенными. Кроме того, из-за разбушевавшейся бури были проблемы с газоснабжением.