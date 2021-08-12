"Центр противодействия цифровой ненависти" (CCDH) провел масштабное исследование контента в самых популярных социальных сетях и выяснил, что платформы не удаляют большинство антисемитских постов и аккаунтов даже после того, как на них поступают жалобы. Хуже всего на отреагировал Facebook: администрация соцсети удалила лишь 10,9% постов и аккаунтов, на которые поступили жалобы.

Об этом свидетельствует отчет организации, который оказался в распоряжении "Страны".

Эксперты CCDH исследовали Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и Tik-Tok. За шесть недель 2021 года им удалось обнаружить 714 сообщений, нарушающих стандарты в части разжигания ненависти против евреев. Их просмотрели до 7,3 миллионов раз. На все из них были поданы жалобы.

"Каждый из постов, идентифицированных и отмеченных нашими исследователями как ненависть к евреям, явно нарушил существующую политику платформы. Контент, содержащий отрицание Холокоста и антисемитские теории заговора о еврейском контроле над правительствами и банками, и даже утверждения, что евреи организовали пандемию Covid и террористические атаки Аль-Каиды 11 сентября, получил разрешение оставаться на платформах. Даже после того, как пользователи хотя бы раз пожаловались на нацистскую символику, отсылки к теории заговора белых националистов и сообщения, пропагандирующие насилие против еврейской общины, эти публикации остаются общедоступными", - сообщает организация.

По данным "Центра противодействия цифровой ненависти", 84% жалоб на сообщения, содержащих антисемитизм, не были обработаны социальными сетями после того, как на них поступали жалобы

Из 16% сообщений, в отношении которых были приняты меры:

• 7,0% постов было удалено с платформы,

• 8,8% принадлежали аккаунтам, которые были удалены, в результате чего сообщение было удалено,

• 0,1% сообщений были помечены как ложные и остались на платформах с дисклеймером.

YouTube ответил на 21% сообщений, удалив видео или каналы, на которых размещались эти посты. Instagram отреагировал на 13% сообщений, удалив учетные записи, и общее число реакций составило 19%. Хуже всех показал себя Facebook, обработав всего 10,9% постов, несмотря на введение более жестких стандартов в отношении антисемитизма в 2020 году.

"Центр противодействия цифровой ненависти" является некоммерческой компанией с ограниченной ответственностью с офисами в Лондоне и Вашингтоне.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Украине будут карать за антисемитизм.

Также мы сообщали, что посол Израиля призвал закрепить в украинских законах определение антисемитизма из 38 слов.