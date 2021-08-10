Чтобы устранить последствия масштабного наводнения в Западной Германии, которое обрушилось на эту часть страны в середине июля, понадобится порядка 20-30 млрд евро.

Об этом со ссылкой на Армина Лашета, кандидата в канцлеры ФРГ от партии Ангелы Меркель ХДС/ХСС, сообщает Deutsche Welle.

Ущерб, нанесенный стихией федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, оценивается в 13 миллиардов евро. В соседнем Рейнланд-Пфальце убытки не менее высоки. Лашет анонсировал, что сумма средств в общенациональном фонде восстановления должна быть не меньше, чем 20-30 млрд евро.

Так, в Северном Рейн-Вестфалии наводнение повредило более 150 школ, при этом из них восемь вообще не могут продолжать работу. Также стихия нанесла ущерб 200 детским садам и 200 медкабинетам и 50 аптекам. Более масштабного стихийного бедствия, чем 14-15 июля, в этой федеративной земле не наблюдали за все время существования ФРГ.

При этом все субъекты республики уже объявили, что готовы выделить нужные средства для фонда восстановления. Лашет анонсировал, что теперь нужно запустить ускоренную парламентскую процедуру, планируется, что она стартует уже в августе.

Напомним, ранее канцлер германии Ангела Меркель заявляла, что немецкий язык не знает слов для описания последствий наводнения в Германии.

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