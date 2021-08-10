Ким Ё Чен, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что КНДР первой нанесет удар по Южной Корее, если американские войска, которые принимают участие в совместных с ней учениях, не будут выведены с Корейского полуострова.

Об этом передает Associated Press.

В Южной Корее заявили о скором начале подготовке к проведению совместных с США учений, запланированных на 16 - 26 августа. Это вызвало резкую критику со стороны Ким Ё Чен. Она заявила, что проведение подобных маневров можно расценивать как репетицию вторжения, а также предупредила о вероятности превентивного удара со стороны армии КНДР.

По мнению сестры Ким Чен Ына, Южная Корея, намереваясь провести совместные с американцами учения, нагнетает обстановку, делает ее более опасной и ведет себя вероломно.

Также Ким Ё Чен выступила с критикой в адрес Штатов и администрации американского президента. Ее она назвала лицемерной, поскольку ранее она предлагала Пхеньяну обсудить программу ядерного оружия. По словам сестры Ким Чен Ына, на Корейском полуострове мир настанет лишь тогда, когда будут выведены американские войска.

Напомним, ранее сестра Ким Чен Ына заявляла о невозможности диалога США и КНДР.

Также мы писали о том, что в начале текущего года власти КНДР запретили южнокорейские фильмы, сериалы и даже сленг, нарушителям грозит срок или казнь.