Во вторник медики Украины предали огласке свежие статистические данные по заражениям коронавирусом. Итак, по состоянию на тихое и прохладное утро 10 августа общее количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии в нашей стране выросло еще на 781 человека.

Напомним, что вчера, 9 августа в стране было официально сообщено о 300 новых случаях заражения. По сравнению с воскресным днем, число выявленных зараженных за сутки выросло на 481 человека.

Умерли за отчетные сутки 24 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло отметки в 53 124 человека - Ред.).

О новых зараженных Covid-19 сообщает пресс-группа Министерства здравоохранения Украины.

Выздоровел за последние сутки 1 390 человек (с начала эпидемии в стране уже 2 192 592 пациента побороли грозную болезнь - Ред.).

Среди новых зараженных 37 детей и 28 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Донецкой области (78 человек), Одесской области (62), Харьковской области (60) и Полтавской области (35).

В столице Украины, городе Киеве, за истекшие сутки коронавирус выявили у167 человек.

А тем временем университет Джона Хопкинса, который мониторит ситуацию с пандемией в режиме он-лайн привел свежие данные на утро 10 августа 2021 года. Итак, с момента начала пандемии на Земле коронавирусом заразились уже 203 356 472 человек, умерли - 4 302 588 человек.

Но есть и оптимистические данные на утро 10 августа. На Земле число вакцинированных превысило планку в 4,5 миллиарда человек, то есть почти половина населения Земли уже привита. Напомним, что медики заявляют, что коллективный иммунитет начнет действовать тогда, когда прививку получат не менее 80 процентов населения.

Ранее "Страна" сообщала, что эксперты ВОЗ уже рассматривают варианты, когда не хватит букв греческого алфавита (а их всего 24 - Ред.), для обозначения новых штаммов коронавируса.

Когда это произойдет, то официально новые штаммы грозной инфекции получат названия созвездий. Была еще идея называть новые штаммы по именам древнегреческих богов и богинь, но эту идею забраковали, как неуместную.

Также мы рассказывали, что шеф Пентагона настаивает на полной и тотальной вакцинации всех военнослужащих армии США. Министр обороны США Ллойд Остин уже подписал соответствующий циркуляр и направил его в войска.

Кроме этого мы сообщали, что в России разыгралась жуткая трагедия. Здесь во Владикавказе (столица Северной Осетии - Ред.) в ковидной больнице произошла авария и в результате 9 пациентов, которые были на аппаратах ИВЛ просто задохнулись. Следком РФ начал расследование этой истории.