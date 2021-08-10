Власти Беларуси продолжают жесткую политику по зачистке информационного поля страны. Так, после объявления экстремистскими популярного ресурса Tut.by и чисто спортивного сайта Тribunа.cоm аналогичные обвинения были предъявлены и порталу Zerkalo.

Об этом сообщили сами журналисты ресурса.

МВД Беларуси выдвинуло претензии к руководству сайта Zerkalo, что мол журналисты с портала Tut.by продолжают уже на их сайте размещать провокационные, односторонние и тенденциозные материалы с критикой режима Лукашенко и других госинститутов. А также якобы активно пропагандируют проведение акций протестов.

В редакции Zerkalo отвергают эти обвинения, заявив, что подавляющая часть команды сайта Tut.by не имеет к "зеркальным" ни малейшего отношения.

Помимо общих обвинений силовики Беларуси также просят суд признать экстремистскими логотипы (цифровые водяные знаки) Tut.by и Zerkalo.

Суд пока еще не вынес свой вердикт и не признал Zerkalo экстремистским ресурсом. В редакции заявляют, что будут бороться и готовы в суде при помощи адвокатов отстаивать свою правоту.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он и Путин могут за сутки поставить на колени всю Украину.