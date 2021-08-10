Во второй рабочий день недели, 10 августа, по всем областям Украины прокатятся грозы. Они обойдут стороной лишь Кропивницкий, Одессу, Луцк и Ровно.

Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Судя по карте погоды, дожди и грозы не принесут прохлады. Во всех западных областях днем будет жара до +26...+28 градусов Цельсия. А в остальных регионах воздух днем раскалится до +30 градусов и выше. Только ночью жара спадет: на востоке до +19...+21, а западнее местами и до +13...+14 градусов.

В столице 10 августа днем воздух прогреется до +30, в темное время суток столбики термометров опустятся чуть ниже отметки +20 градусов.

Гидрометцентр также предупредил, что 10 августа в юго-восточной части Украины грозы будут сопровождаться градом и шквалами 15-20 м/с. А в Сумской, Киевской и Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На днях "Страна" рассказывала, как Харьков побило градом размером с горох.

Также мы писали, что 9 августа в Украине 49 населенных пунктов остались без электричества из-за гроз и шквалов. Причем больше всех пострадало Закарпатье.