Зачем Меркель едет к Зеленскому

Последняя декада августа для Владимира Зеленского будет переполнена международными встречами на высшем уровне. Вчера стало известно, что 22 числа, за девять дней до поездки в Вашингтон к Джо Байдену, украинский президент примет в Киеве Ангелу Меркель.

Для пиара, который Зеленский так любит, созданы все возможности. Однако темы переговоров с канцлером Германии будут еще менее приятными, чем беседы в Белом доме.

Понятно, что главная цель приезда Меркель – обсудить обещания, данные ею в соглашении с Байденом, и убедить украинского лидера, что миллиард долларов на зеленую энергетику – это хорошая компенсация за скорый запуск "Северного потока-2". И что, естественно, Германия не даст использовать новый газопровод в "геополитических целях". Никто не понимает, что это означает, но звучит солидно.

Скорее всего Зеленский будет просить большей компенсации (и от Германии, и от США), но далеко не факт, что он ее получит. Поэтому сомнительно, что диалог будет конструктивным.

Не поднимет украинскому президенту настроения и вторая тема – выполнение Минских соглашений. Как известно, совсем недавно немецкий МИД потребовал внести в украинское законодательство "формулу Штайнмайера", которая подразумевает выполнение "Минска-2" в том виде, который не устраивает украинскую власть. И очевидно, что это будет контраргумент Меркель на претензии Зеленского по "СП-2".

Так что ожидать реальных результатов от этой встречи не приходится. Максимум на что может расчитывать украинская сторона - это на какие-то небольшие "плюшки" дополнительно к уже озвученным компенсациям за "Северный поток-2".

"Независимый эксперт" из "Нафтогаза" стал контролером Байдена по "СП-2"

Амос Хохштейн. Фото: "Нафтогаз"

Президент США Джо Байден вчера был занят теми же вопросами, о которых предстоит говорить Зеленскому и Меркель. Так, вчера он назначил спецпосланника Госдепартамента по вопросам энергетики, который будет курировать реализацию соглашения с Германием по "Северному потоку-2". То есть как раз следить за тем, что Берлин действительно выделял деньги Киеву и не давал использовать газопровод как "геополитическое оружие".

Этим спецпосланником станет советник Байдена Амос Хохштейн. Его назначение удивило многих в Штатах тем, что Хохштейн являлся одним из самых рьяных противников "СП-2" и в качестве контролера за реализацией проекта выглядит несколько странно.

Но для Украины удивительно другое. Дело в том, что Хохштейн в течение трех лет – с 2017 по 2020 – был членом наблюдательного совета "Нафтогаза". То есть одним из тех, кто помогал удерживаться на посту главы НАКа Андрею Коболеву.

Впрочем, проблема даже не в пристрастии к Коболеву, которого большинство населения Украины на дух не переносит. Проблема в том, что каждый раз, когда для госкомпаний или Высшего совета правосудия вводится система иностранных контролеров, нам заявляют, что речь идет о "независимых экспертах", которые в силу своей независимости, естественно, будут действовать исключительно в интересах Украины.

А потом, как в случае с Хохштейном, оказывается, что это был контролер от Демократической партии, который просто пережидал правление Дональда Трампа, получая, к тому же, хорошие деньги за счет украинских налогоплательщиков.

И если таков был Хохштейн, то каковы основания полагать, что нынешний набсовет "Нафтогаза" чем-то лучше? Или чем-то лучше "независимые эксперты", которые берут под контроль украинскую судебную систему?

Натовская "морковка" и кастрация СБУ

Мелинда Симмонс (на фото слева)

Новая "зрада" пришла оттуда, откуда не ждали: вчера было опубликовано интервью посла Британии в Украине Мелинды Симмонс, в котором последняя заявила, что Украине нужно пройти долгий путь "институциональных реформ", прежде чем ей дадут войти в НАТО.

Нет, конечно, миссис Симмонс сказала все необходимые ритуальные слова о том, что принципиально вопрос о вступлении Украины в Альянс решен. Но в том, что касается сроков, она оказалась не только неконкретна, но даже дала понять, что эти сроки не приближаются.

Так, по словам британского посла, Украина должна совершить "ряд действий", но подвижек в нужных направлениях не наблюдается. А раз нет подвижек – то и НАТО остается где-то там, за горизонтом.

Безусловно, подобное очень неприятно слышать представителям украинской власти, которые уже несколько месяцев рассказывают о небывалых успехах страны по достижению стандартов Альянса. И вдвойне неприятно это слышать, когда миссис Симмонс объясняет, что война войной, а нас интересует, когда вы передадите Западу под контроль судебную систему и когда реформируете СБУ так, что она не сможет вставлять палки в колеса НАБУ.

Ну, или, как сказала дипломатическим языком посол Великобритании, путь к ПДЧ – "это судебная реформа и реформа сектора безопасности".

Впрочем, нужно помнить, что Германия и Франция против ПДЧ для Украины даже после выполнения ею всех "реформ". Так что сдавать судей и кастрировать спецслужбу ради НАТО вовсе не обязательно.

Бацька рассказал об Украине и Зеленском

Украинская тема вчера была одной из топовых во время пресс-конференции, которую устроил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что на украинской территории готовят белорусских боевиков, и что Киев забрасывает в соседнюю страну оружие.

Украинская власть уже это опровергла, но опровержение выглядит неубедительно – на фоне того, что в Киеве официально работают оппозиционные белорусские организации, да еще и сотрудничающие с украинскими ультраправыми радикалами.

Об убийстве главы одной из таких организаций – Виталия Шишова – Бацька, естественно, тоже вспомнил. И объяснил, что не может иметь отношение к этому преступлению, потому что банально не знал, кто такой Шишов.

А еще он затронул тему, на которую часто в последнее время высказывались украинские политики, – мол, Белоруссия теперь стала еще одной военной угрозой для нашей страны. И заявил, что никогда на Украину не нападет. И что война между двумя странами возможна только в том случае, если нападет Украина.

Безусловно, в этих словах можно увидеть попытку уйти от ответа на вопрос – возможно ли нападение России через белорусскую территорию. Но можно увидеть и протянутую руку, чтобы пожать ее и избавить себя от страхов нападения с севера, где ближе всего до Киева.

Однако можно не сомневаться, что протянутую руку нынешняя украинская власть не заметит.

Ярослава Магучих: травля за олимпийскую медаль

Еще один "спортивный" скандал. После того, как националистическая фейсбучная общественность подвергла критике сборную Украины по футболу, которая вышла в четвертьфинал Евро-2020, пренебрегая государственным языком, настала очередь олимпийцев.

Им, кстати, тоже досталось за язык, но к этому уже привыкли, так что скандала не возникло. Скандал возник из-за того, что бронзовая медалистка Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту Ярослава Магучих после соревнований сфотографировалась вместе с золотой медалисткой – россиянкой Марией Лисицкине.

Это дружеское фото вмиг заставило фейсбучных ультрапатриотов забыть о том, что Ярослава добыла для страны олимпийскую медаль. Фотография с представительницей "страны-агрессора" перечеркнула все.

И хуже всего то, что виртуальная агрессия стала превращаться в реальные последствия: медалистку вызвали на ковер в Министерство обороны (Магучих лейтенант ВСУ). Телеэксперт Анна Маляр, которая теперь числится замом министра обороны, отчитала Ярославу насчет того, что ее "неосторожным поведением" воспользуется враг, который не дремлет.

Выводы, которые должна сделать спортсменка, очевидны: чтобы не позориться в глазах коллег, ей нужно больше не выигрывать медали. Ведь тогда она не попадет на пьедестал и сможет быстро сбежать в раздевалку, чтобы, не дай бог, не пересечься с россиянами.

Подобный опыт у нас уже имеется – когда сборной Андрея Шевченко мягко намекнули, что не нужно выигрывать путевку на чемпионат мира-2018, который проходил в России. Мундиаль прошел без нас, но это мелочь. Главное – наши футболисты не допустили "неосторожного поведения" и не дали "стране-агрессору" использовать себя для пропаганды.