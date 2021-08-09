В день годовщины непризнанных в Беларуси выборов представители украинского МИД заявили, что наша страна предостерегает Россию от наступления на белорусский суверенитет и свободу.

Об этом сообщается в опубликованном сегодня, 9 августа, заявлении МИД.

По словам представителей МИД, вероятное поглощение Беларусь угрожает безопасности Украины и всего региона.

В то же время, по словам МИД, поддержка властью Беларуси незаконной политики России, которая направлена на возможный подрыв суверенитета украинского государства, будет расценена как поддержка агрессии со стороны Российской Федерации.

В свою очередь, такая поддержка со стороны Беларуси может иметь международно-правовые соответствующие последствия.

Помимо этого, в министерстве заявили, что Украина не планирует вмешиваться, как и не делала этого раньше, во внутренние дела Беларуси. По их данным, все слова Минска о направлении оружия и боевиков с Украины - выдумки, которые вводят в заблуждение белорусов.

В частности, в пресс-центре МИД добавили, что спустя год после непризнанных выборов власти Беларуси все также применяют политрепресии и преследования внутри страны и за ее пределами.

В завершение МИД призвало белорусские местные власти вернуть страну в русло демократии и освободить всех политзаключенных. Помимо этого, нужно прекратить продолжающиеся репрессии против СМИ и организаций, которые являются независимыми.

В то же время, президент Беларуси Лукашенко исключил возможность включения Беларуси в состав России.

Как сообщала "Страна", президент Украины Зеленский назвал безосновательными заявление Лукашенко о тренировке боевиков в Украине.