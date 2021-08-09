С 15 сентября всех военнослужащих США будут обязывать пройти вакцинацию от COVID-19. Такие меры предусмотрены в плане, объявленном Пентагоном в 9 августа одобренном президентом Джо Байденом.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

О плане предупредил военных министр обороны Ллойд Остин в служебной записке.

По данным агентства, крайний срок может быть сдвинут ближе к августу, если продолжит расти уровень заражений коронавирусом или же вакцина Pfizer получит окончательное одобрение регулятора FDA.

"Я буду добиваться одобрения президента сделать прививки обязательными не позднее середины сентября или сразу после получения лицензии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов", - заявил Остин.

Он добавил, что если уровень заражений вырастет, что грозит снижением боевой готовности, "без колебаний будет действовать и порекомендует президенту другой курс".

План Остина отводит FDA время для окончательного утверждения вакцины Pfizer, которое ожидается в начале следующего месяца. Без этого официального разрешения Остину потребуется отмашка от Байдена, чтобы сделать прививки обязательными. Байден ясно дал понять, что поддерживает эту идею.

Глава Белого дома сказал, что страна все еще находится в состоянии войны, и "вакцинация позволит нашим военнослужащим оставаться здоровыми, лучше защищать свои семьи и гарантировать, что наши силы будут готовы действовать в любой точке мира".

План Пентагона появился о вакцинации появился спустя чуть более недели после того, как Байден поручил его разработку чиновникам ведомства.

В своей служебной записке Остин отметил, что у военных будет несколько недель для подготовки прививочной кампании и определения потребностей в вакцине. Скорее всего, требование обязательно вакцинироваться не ввели раньше из-за ожесточенных разногласий в обществе по поводу прививок и осознание того, что принудительная вакцинация вызовет сопротивление со стороны противников такой меры в правительстве штата и федеральном правительстве.

В записке Остина также говорится, что Пентагон будет выполнять приказ Байдена о дополнительных ограничениях в отношении любого непривитого персонала. Эти меры включают ношение масок, дистанцирование и ограничения на поездки.

По данным Пентагона, более 1 миллиона военнослужащих уже полностью вакцинированы, а еще 237 000 получили одну прививку. Показатели охвата вакцинацией сильно различаются в родах войск.

Так, в Военно-морском флоте привиты хотя бы одной дозой более 74%. В ВВС таких около 65%. А в сухопутных войсках только приближается к 50%.

Официальные представители ВМС заявили на прошлой неделе, что среди полностью вакцинированных моряков и морских пехотинцев был зарегистрирован только один случай госпитализации с COVID-19. А среди непривитых было 123 госпитализации за такой же отчетный период.

В США сейчас усиленно агитируют за вакцинацию из-за распространения штамма "дельта". Так, главный инфекционист страны заявил, что большое число вакцинированных поможет в предотвращении дальнейшей мутации коронавируса.

Как писала "Страна", в США из-за "дельты" даже привитых от коронавируса призвали носить маски в помещениях.