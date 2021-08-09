Шевченковский районный суд Киева 9 августа отпустил из-под стражи обвиняемого в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Павла Бялая. Фигуранту дела об убийстве избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщается в Фейсбуке "Адвокатской совещательной группы".

Как рассказали адвокаты, прокурор требовал продления ареста для Бялая. Однако коллегия судей решила изменить меру пресечения, существенно ее смягчив.

Павел Бялай в резонансном деле обвиняется в убийстве Веремия по нескольким статьям Уголовного кодекса: об убийстве из хулиганских побуждений по сговору, о групповом хулиганстве, покушении на совершение преступления, незаконном обращении с оружием и препятствовании собраниям и митингам.

По версии следствия, Бялай был правой рукой Юрия Крысина, избившего журналиста. Его обвиняют в том, что он стрелял в автомобиль службы такси, в котором Веремий ехал в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. Как считает следствие, группа мужчин остановила такси, вытащила из салона журналистов Веремия и Алексея Лимаренко и жестоко их избила. После этого в Веремия выстрелили. Следователи установили, что стрелял в работника СМИ Джалал Алиев, который сейчас скрывается (ранее появились данные, что он убит на Донбассе, но эти данные не получили официального подтверждения).

Ранее "Страна" приводила все известные подробности этого резонансного дела.

Мы также писали, что на днях столичный суд освободил Крысина от уголовной ответственности по трем статьям.