9 августа в Афганистане талибы взяли под контроль столицу северной провинции Саманган - город Айбак. Боевиками было захвачено здание нацуправления безопасности.

Об этом сообщает канал новостей в Афганистане "TOLO News".

Как сообщают в материале, за последние дни - это уже шестой город в Афганистане, который попал под контроль боевиков "Талибана". В Айбак они смогли войти без боя, так как местные старейшины призвали власти избавить город от военных действий.

В то же время отступление правительственных сил из центра провинции дало возможность боевикам захватить здание штаб-квартиры полиции и национального управления безопасности.

За последние дни боевики "Талибана" установили контроль над центрами провинций: Тахар, Джаузджан, Сари-Пуль, Нимроз и Кундуз. Айбак стал шестым крупным городом в этом спиввке.

Отметим, что активизация атак талибами происходит в северных районах Афганистана. Они являются стратегически важными, благодаря своему расположению.

Ранее "Страна" сообщала, что после активизации талибов, которые стремительно захватывают города Афганистана, Минобороны государства отчитались об уничтожении 254 противников.

Напомним, что активизации интенсивных боевых действий произошла после новости о выводе армии США из Афганистана. До того, как армия Афганистана взяла помещение, в котором находились военные США, под свой контроль, его успели частично ограбить мародеры.