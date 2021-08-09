Журналист Дмитрий Гордон ответил на высказывание президента Беларуси Александра Лукашенко, в котором тот предложил посадить Гордона в СИЗО и назвал его мерзавцем.

Видеозапись с ответом Гордон обнародовал на своем YouTube-канале в понедельник, 9 августа.

Начал он с рассказа о том, что ему понравились ответы президента Беларуси, которые тот давал в ходе интервью Гордону годичной давности. В то же время ему не понравилось, что, "незаконно выиграв выборы", стал другим человеком.

"Не может человек, который называет себя отцом нации, так издеваться над собственным народом, который просто не хотел, чтобы вы больше были президентом", - говорит Гордон.

Он также сказал, что белорусы оказались не такими решительными, как украинцы.

"Я надеюсь, что вы еще недолго будет президентом Беларуси, я надеюсь, что настанет тот момент, когда прекрасный белорусский народ отпразднует освобождение от вас. Вы настоящий деспот, вы разбойник в чистом виде", - говорит Дмитрий Гордон.

Он рассказал, что ему понравилось, что Лукашенко назвал его мерзавцем. И добавил, что он прекрасно помнит, как президент Беларуси прощался с ним после встречи.

"Вы напоследок подарили мне прекрасную белорусскую зубровку. Вы подарили мне водку и конфеты", - говорит журналист, показав, что у него остался еще президентский бальзам.

После чего он распаковал подарок, открыл бутылку и залпом выпил полный стакан этого напитка (половину бутылки), произнеся тост про свободный белорусский народ.

Потом, чтобы "посластить" белорусский бальзам Гордон съел свой недавно презентованный зефир "Гордон. Зефир ванильный".

Ранее "Страна" сообщала, что экс-генпродюсер канала "Наш" Евгений Дудник спел песню об угрозах Гордона.

Также напомним, что Чорновол назвала Гордона российским агентом. После чего журналист грозился подать на нее в суд.