Сегодня, 14 августа, вместе с началом Медового спаса стартует и Успенский пост. Продлится он до 27 августа и увенчается Успением Пресвятой Богородицы.

"Страна" описывает суть поста, рассказывает о запретах для воцерковленных людей, публикует календарь питания по дням и поздравительные открытки.

Успенский пост 2021 - даты, смысл, что можно и нельзя делать

Успенский пост считается достаточно строгим. Он учрежден с целью, чтобы прихожане православных церквей могли уделить время духовному, переосмыслили свою жизнь, направились на верный путь.

Пост продолжается с 14 августа (суббота) и заканчивается 27 августа (пятницу). Уже на следующий день, 28-го числа, отмечается праздник Успение Пресвятой Богородицы, который и дал название посту.

В этот день мать Иисуса Христа, которую звали Марией, получила вечную жизнь. Женщина прожила, по некоторым данным, 72 года. О том, что земная ее жизнь окончена, Богородица узнала от архангела Гавриила, которые ранее уведомлял ее о рождении Спасителя.

После кончины Пресвятую Богородицу оставили в пещере, предварительно отпевая на протяжении трех дней. Когда апостолы зашли туда по прошествии короткого времени, тела на месте уже не было.

На протяжении Успенского поста воцерковленным людям следует ежедневно пребывать в молитве. Нельзя участвовать в склоках и скандалах, запрещается тяжелый домашний труд, а также развлекаться.

Непозволительны даже плохие мысли - о себе и тем более других людях. Приветствуется помощь нуждающимся, подача милостыни и другие дела на благо своего прихода.

Традиция Успенского поста - в последнюю неделю принято просить прощения. Важно делать это искренне, от всего сердца и не оправдывать себе в случае, если вы поступили плохо.

Помочь сохранить в жизни лишь главное, направить силы и помыслы в нужное русло помогает ограничение в питании, о котором мы расскажем в следующей части материала.

Питание по дням на Успенский пост 2021 года

Во время Успенского поста верующим рекомендовано исключить из рациона мясо, молоко, яйца и блюда из них. Хлеб и прочая выпечка разрешается, но исключительно постная.

При этом люди могут есть любые овощи: огурцы, помидоры, редис, зелень, картофель, морковь, баклажаны, кабачки. В определенные дни (указаны в таблице ниже) они могут быть приготовлены путем термической обработки, то есть вареные или на пару. Можно использовать лук и чеснок. В горячую пищу (например, кашу) моно добавлять растительное масло.

В пищу можно употреблять все фрукты: яблоки, груши, сливы, айву, персики. Плюс можно не отказывать себе в ягодах: малине, ежевике, голубике, смородине. Разрешается готовить блюда из грибов, сезон сбора которых уже объявлен открытым.

В рацион можно включить полезные орехи, мед и сухофрукты, которые были заготовлены этим летом. Раба допускается только 19 августа - на праздник Преображения Господня. Тогда же разрешается один бокал вина.

Пост по традиции можно не соблюдать или сделать более легким для беременных женщин, тяжелых больных, маленьких детей.

Открытки с началом Успенского поста

Напомнить о начале Успенского поста своим близким можно с помощью открыток и поздравительной анимации, которую мы прилагаем ниже.

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