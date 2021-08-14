Успенский пост продлится с 14 по 27 августа 2021 года
Успенский пост продлится с 14 по 27 августа 2021 года

Сегодня, 14 августа, вместе с началом Медового спаса стартует и Успенский пост. Продлится он до 27 августа и увенчается Успением Пресвятой Богородицы. 

"Страна" описывает суть поста, рассказывает о запретах для воцерковленных людей, публикует календарь питания по дням и поздравительные открытки. 

Успенский пост 2021 - даты, смысл, что можно и нельзя делать

Успенский пост считается достаточно строгим. Он учрежден с целью, чтобы прихожане православных церквей могли уделить время духовному, переосмыслили свою жизнь, направились на верный путь. 

Пост продолжается с 14 августа (суббота) и заканчивается 27 августа (пятницу). Уже на следующий день, 28-го числа, отмечается праздник Успение Пресвятой Богородицы, который и дал название посту. 

В этот день мать Иисуса Христа, которую звали Марией, получила вечную жизнь. Женщина прожила, по некоторым данным, 72 года. О том, что земная ее жизнь окончена, Богородица узнала от архангела Гавриила, которые ранее уведомлял ее о рождении Спасителя. 

После кончины Пресвятую Богородицу оставили в пещере, предварительно отпевая на протяжении трех дней. Когда апостолы зашли туда по прошествии короткого времени, тела на месте уже не было. 

Успение пресвятой богородицы 2021

На протяжении Успенского поста воцерковленным людям следует ежедневно пребывать в молитве. Нельзя участвовать в склоках и скандалах, запрещается тяжелый домашний труд, а также развлекаться.

Непозволительны даже плохие мысли - о себе и тем более других людях. Приветствуется помощь нуждающимся, подача милостыни и другие дела на благо своего прихода. 

Традиция Успенского поста - в последнюю неделю принято просить прощения. Важно делать это искренне, от всего сердца и не оправдывать себе в случае, если вы поступили плохо. 

Помочь сохранить в жизни лишь главное, направить силы и помыслы в нужное русло помогает ограничение в питании, о котором мы расскажем в следующей части материала. 

Питание по дням на Успенский пост 2021 года

Во время Успенского поста верующим рекомендовано исключить из рациона мясо, молоко, яйца и блюда из них. Хлеб и прочая выпечка разрешается, но исключительно постная. 

При этом люди могут есть любые овощи: огурцы, помидоры, редис, зелень, картофель, морковь, баклажаны, кабачки. В определенные дни (указаны в таблице ниже) они могут быть приготовлены путем термической обработки, то есть вареные или на пару. Можно использовать лук и чеснок. В горячую пищу (например, кашу) моно добавлять растительное масло. 

В пищу можно употреблять все фрукты: яблоки, груши, сливы, айву, персики. Плюс можно не отказывать себе в ягодах: малине, ежевике, голубике, смородине. Разрешается готовить блюда из грибов, сезон сбора которых уже объявлен открытым. 

В рацион можно включить полезные орехи, мед и сухофрукты, которые были заготовлены этим летом. Раба допускается только 19 августа - на праздник Преображения Господня. Тогда же разрешается один бокал вина. 

Пост по традиции можно не соблюдать или сделать более легким для беременных женщин, тяжелых больных, маленьких детей. 

Успенский пост 2021 питание по дням

Открытки с началом Успенского поста

Напомнить о начале Успенского поста своим близким можно с помощью открыток и поздравительной анимации, которую мы прилагаем ниже. 

открытка успенский пост

с успенским постом 2021

с началом успенского поста

картинка успенский пост

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