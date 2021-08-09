Ляшко анонсировал продление карантина в Украине
Министерство здравоохранения собирается предложить правительству продлить еще на два месяца в Украине адаптивный карантин, который весной продлевали до августа.
Как пишет "Укринформ", об этом сообщил на брифинге журналистам глава Минздрава Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, адаптивный карантин в Украине в очередной раз был продлен до конца лета, но предварительно специалисты из Минздрава решили его продлить еще на два месяца, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию в европейском регионе. Чиновник заверил, что вместе с представителями Министерства образования и науке в ближайшее время будет инициировать продление в Кабмине.
Также министр посвятил несколько слов началу нового учебного года в условиях продолжающейся пандемии. Он допустил, что если в Украине сохранится зеленый уровень эпидопасности, в школах и вузах не будут вводить какие-либо карантинные ограничения - в них будут действовать стандартные для всех общественных заведений карантинные правила.
Если же какой-либо регион перейдет в другую зону эпидопасности, образовательный процесс будет продолжаться только при условии вакцинации 80% педагогов в каждом учебном заведении.
Между тем на днях главный санврач пообещал максимально оттянуть новый карантин в Украине.
Ранее "Страна" приводила объяснение Минздрава о том, будут ли отстранять от работы непривитых от коронавируса украинцев.