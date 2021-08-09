В России, в городе Владикавказ девять больных Covid-19 пациентов, которые находились в ковид-больнице, погибли из-за нехватки кислорода. Кроме того, 62 человека находятся в тяжелом состоянии. Причиной стала поломки оборудования из-за взрыва кислородной трубы.

Об этом со ссылкой данные Минздрава республики Северная Осетия сообщает ТАСС в понедельник, 9 августа.

Трагическое происшествие произошло в клинической больнице скорой помощи, где 71 человек находились в реанимации.

По словам врио главы республики Сергея Меняйло, причиной поломки кислородной системы в медучреждении стал порыв кислородной трубы, который находился в резервуарах под землей.

Меняйло добавил, что место прорыва трубы обнаружено, там будут проводить восстановительные работы.

Ранее мы рассказывали, что мае прошлого года в одной из больниц на севере Москвы произошел пожар. Там погибла пациентка с Covid-19.

Также "Страна" сообщала, что в апреле 2021 года в столице Ирака погибли в больнице 52 человека, пострадали более сорока пациентов. Причиной пожара стало неаккуратное обращение с кислородным баллоном, что привело к его взрыву.

Кроме того, мы сообщали, что в киевской больнице загорелась реанимация. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших нет.