В Украине за прошлый месяц лета инфляция в соотношении год к году выросла до 10,2%. Данный показатель является максимальным с 2018 года.

Об этом говорят данные Государственной службы статистики.

По данным Госстата, по сравнению с первым месяцем лета цены поднялись на 0,1%. В то же время с начала 2021 года рост цен составил 6,5%.

Согласно приведенной статистике, за июль месяц продукты питания в Украине подешевели на 0,1%. К примеру:

цена овощей снизилась на 8,1%;

стоимость сахара поднялась на 6,7% месяц к месяцу, а год к году - на 83,5%.

В то же время, ценовая политика на сало, фрукты и подсолнечное масло снизилась на 0,7-0,5%. Однако по отношению к июле 2020 года те же фрукты стали стоить меньше на 12,2%. А яйца и подсолнечное масло подорожали, на 79% и 33% соответственно.

Также в статистике приводят следующие данные:

хлеб по сравнению с июнем 2021 года стал дороже на 0,2%, а по сравнению с июлем прошлого года на 16%;

молоко за прошедший год повысило цену на 6,5%;

масло подорожало на 8,9%;

мясо стало стоить дороже на 11,1%;

сыр и творог, в свою очередь, подорожали на 7,2%;

напитки б/а год к году повысили цену на 2,9%.

Что касается одежды и обуви, то по показателям Госстата, одежда подешевела за месяц на 4,7%, а за год на 4,2%. В то же время, обувь стало стоить дешевле на 4,6.

Также Госстат привел данные по коммунальным услугам в годовом измерении:

газ стал стоить дороже на 164,5%;

отопление и горячая вода подорожали на 13,9%;

цены на электроэнергию поднялись на 36,6%;

водоснабжение подорожало на 11%.

Помимо этого, содержание и ремонт собственного жилья стало дороже на 9%. При том медоборудование, товары и фармпродукция стала стоить дороже на 5,6%, в то время как амбулаторные услуги подорожали на 9,7%.

По статистике, топливо и масло стали дороже на 33,8%, транспортные услуги - на 11,7%. Ж/д транспорт - на 9,4%, автотранспорт - на 12%.

Образовательные услуги по сравнению с июлем стали стоить дороже на 14,6%, а связь подорожала на 4,8%.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские производители продуктов питания за год подняли цены на 31%.

Также напомним, как в Украине взлетели цены на продукты питания.