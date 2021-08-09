Адвокаты Николая Чауса только сегодня вечером, 9 августа, получили полный текст решения об избрании меры пресечения для экс-судьи. При этом САП уже подала апелляционную жалобу на это решение, даже не видя его текста.

Об этом "Стране" заявил адвокат Чауса Ростислав Кравец.

"Текст решения судьи по Чаусу занимает 20 страниц. Я только начал его изучать. И только в 18:45 текст решения выдали адвокатам. То есть, САП подала апелляцию, ещё даже не видя решения судьи", - сказал "Стране" Ростислав Кравец.

Он уточнил, что защита Чауса также подала апелляцию, указав, что после получения полного текста определения дополнит свою апелляционную жалобу.

"Пока мы сослались только на одно основание, а именно отсутствие документов, подтверждающих окончание сроков досудебного расследования. После изучения, я думаю, мы добавим еще ряд оснований", - сообщил Кравец.

Напомним, дело Николая Чауса касается 5-летней давности. Речь о том, что в 2016 году экс-судью обвинили в получении взятки в 150 тысяч долларов за вынесение "нужного решение" в суде. После этого Чаус сбежал в Молдову, где провел несколько лет. 4 августа суд отправил его под домашний арест.

Ранее адвокат Чауса заявил, что в деле бывшего судьи "присутствует провокация взятки налицо".

Между тем, ранее Чаус не смог ознакомиться с материалами дела из-за потери зрения в ходе похищения.