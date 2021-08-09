Депутат Киевского горсовета от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" Михаил Ковальчук опубликовал в Фейсбуке отрывок из автобиографии Адольфа Гитлера "Моя борьба".

Пост с пространной цитатой в аккаунте соратника Тимошенко появился вечером 5 августа. К настоящему моменту он собрал 89 лайков (включая 10 сердечек), а пятеро пользователей им даже поделились.

"Веган, общественный деятель и журналист" (как характеризует себя Ковальчук) привел выдержку из главы III опуса Гитлера. Глава носит название "Общеполитические размышления, связанные с моим венским периодом".

В цитате фюрер пишет о силе слова, его воздействии на массы. Обращаясь к "тщеславным писакам" своего времени, Гитлер заявляет, что все "великие перевороты" никогда не делались при помощи пера "литературных эстетов и салонных героев". Движущая роль в революциях и народных движениях, по Гитлеру, принадлежала прежде всего "волшебной силе устного слова" и "силе горячей страсти".

Эту мысль Гитлер расписывает на несколько абзацев, которые и привел Ковальчук.

Цитату депутат проиллюстрировал, судя по всему, фотографией с Евромайдана, на которой люди в балаклавах и без них позируют с флагами ОУН, вероятно, в одном из захваченных на киевской площади зданий.

К слову, Ковальчук уже был замешан в нацистском скандале еще до избрания в горсовет. В 2017 году, будучи, как он называл себя, лидером "Национал-патриотического движения Украины", Ковальчук организовал откровенно расистскую кампанию против ливанского ресторанчика в центре Киева.

В последнее время лавинообразно пошли новости о проявлениях неприкрытого нацизма в Украине. Например, недавно "Страна" рассказывала, как на детской площадке в Кременчуге выложили свастику из тротуарной плитки.

Примерно в то же время Лисичанская городская военно-гражданская администрация опубликовала в Фейсбуке видеоролик о праздновании освобождения "от незаконных вооруженный формирований", на котором молодой человек в вышиванке со свастиками зигует.