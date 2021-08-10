Август богат народными и православными праздниками, которые люди отмечают с большой радостью. Среди них - Медовый, Яблочный и Ореховый спасы, Преображение господне, Успенский пост. Напоминаем эти даты в 2021 году.

Первый - Медовый спас. Он выпадает на субботу, 14 августа. В этот день принято собирать мед и мак, освящать в храме, а потом печь из них пироги, угощать родных, коллег и друзей.

Народный праздник совпадает со стартом Успенского поста, который продлится до пятницы, 27 августа.

Второй - Яблочный спас. Празднуется дата 19 августа 2021 года, в четверг. Наши предки считали, что до этого праздника запрещалось есть яблоки из нового урожая, но с данной даты - можно и даже нужно. Люди едят яблоки свежими, добавляют в самые разные блюда. Фрукт тоже предварительно освящают священнослужители.

Яблочный спас совпадает с важный православным праздником - Преображением Господним. Он напоминает о явлении Иисуса Христа к его ученикам, когда те пребывали в молитве.

Третий - Ореховый спас - 29 августа 2021 года, в воскресенье. Люди собирают урожай орехов, пекут хлеб и блины из свежего урожая. В храмах на освящение приносят колоски пшеницы. Как и в два предыдущих спаса, устраиваются народные гуляния.

Ореховый спас соотносится с переносом нерукотворного образа Господня - Спасителя Иисуса Христа - в Константинополь, которое случилось в 944 году.

Дополнительно вниманию наших читателей предлагается Лунный календарь на август 2021. В нем мы рассказываем, когда собирать урожай и делать консервацию на зиму.