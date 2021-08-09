Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, зарабатывающий в месяц на запрете русского языка больше премьер-министра, некогда представлял Виктора Януковича, которые тот и выиграл. На президентских выборах 2010 года Креминь входил от Януковича в состав территориальной избирательной комиссии в Николаеве.

На это обратило внимание издание "Украинские новости".

Сайт опубликовал скриншот с сайта Центральной избирательной комиссии с составом ТИК в территориальном избирательном округе №129, куда входили Центральный и Заводской районы Николаева.

Как видно из таблицы, Креминь вошел в ТИК по представлению Януковича.

Отметим, что Янукович считался представителем русскоязычных украинцев.

Сейчас же Креминь ратует за запрет русского языка. Так, на днях он усмотрел в трансляции на телеканалах русскоязычных сериалов и фильмов ни много ни мало "масштабную угрозу национальной безопасности Украины".

А незадолго до этого он призывал всех недовольных законом о насильственной тотальной украинизации уезжать из родной страны. Между тем по официальным данным русскоязычных в Украине не менее 17%, а судя по запросам в интернет-поисковиках, в разы больше.