Комиссия по отбору на занятие должности директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) по итогам первого конкурса определилась из кандидатами, которые перейдут к следующему этапу. Ранее было отобрано 48 претендентов на данную должность, а сейчас выбрали 12.

Такое решение приняла Комиссия в ходе заседания в понедельник, 9 августа, трансляцию вел правительственный портал в Ютубе.

Председатель комиссии Тимофей Милованов объявил 12 кандидатов.

8 баллов (максимальная оценка) набрали три кандидата:

начальник отдела детективов по обнаружению неправомерной выгоды и незаконного обогащения НАБУ Анна Горбенко,

государственный эксперт в Министерстве инфраструктуры Сергей Маштабей,

председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник.

Остальные кандидаты набрали по 7 баллов:

бывший совладелец и почетный президент государственного "Укргазбанк", член Совета Нацбанка Василий Горбаль,

руководитель Управления НАБУ Раджами Джан,

бывший руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Кареев,

прокурор Офиса Генпрокурора Аттила Ковчи,

первый заместитель директора ТУ Государственного бюро расследований в Киеве Сергей Олейник,

руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук,

в прошлом первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко,

глава Горщиковского сельсовета Алексей Туровский,

адвокат, нардеп от фракции "Слуга народа" Юлия Яцык.

12 этих кандидатов ждет специальная проверка, а после - собеседование. По результатам этих этапов комиссия отберет трех кандидатов, которых представят премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

11 и 13 августа проведут спецпреверку и собеседование.

Напомним, в январе Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает создание Бюро экономической безопасности. Проект появился в парламенте еще в июле прошлого года после того, как украинские власти обязались запустить это ведомство в рамках Меморандума с МВФ.

В феврале Рада поддержала еще один законопроект, необходимый для запуска БЭБ.

Также мы рассказывали, что экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк был исключен из конкурса на должность главы БЭБ и обратился в суд.

В законопроекте для Бюро экономической безопасности прописаны широкие полномочия. По словам адвоката Ростислава Кравца, БЭБ перебирает на себя полномочия, которые сейчас имеют разные ведомства. "Страна" подробно разбиралась, чем будет заниматься новое Бюро экономической безопасности и почему бизнес его уже боится.