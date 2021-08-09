Сайт Офиса президента опубликовал указы Владимира Зеленского, касающиеся кадровых перестановок в Вооруженных силах Украины.

Всего глава государства 9 августа подписал три таких документа.

Первый, указ под номером №344/2021, освобождает Сергея Дроздова с должности командующего Воздушными силами ВСУ.

Вторым указом, №345/2021, президент назначил на место Дроздова Николая Олещука.

В третьем указе №346/2021 Зеленский назначил Максима Миргородского командующим десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

"Назначить Миргородского Максима Викторовича командующим десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины", - говорится в этом документе.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область уже успел представить новых командующих Воздушными силами и десантно-штурмовыми войсками. Также он рассказал о других кадровых решениях, касающихся ВСУ.

Напомним, в конце июля президент уволил главу Генерального штаба ВСУ Сергея Корнийчука, командующего десантно-штурмовыми войсками Евгения Мойсюка и командующего Операцией объединенных сил Владимира Кравченко.