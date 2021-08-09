В понедельник, 9 августа, стало известно о программе визита в Украину Вселенского патриарха Варфоломея I, который приедет в страну на торжества по случаю 30-летия независимости.

Об этом сообщил Telegram-канал "Churcher".

Программа визита Варфоломея:

патриарх встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым;

поучаствует в церемонии возложения цветов к памятнику жертв Голодомора;

проведет совместные с митрополитом Епифанием литургии в Михайловском соборе;

проведет Вечернюю в Андреевской церкви (этот храм - ставропигия Вселенского Патриархата - Ред. );

); встретится с детьми погибших в результате конфликта на Донбассе;

встретится с послами Турции и Греции в Украине;

проведет обед с иерархатом ПЦУ;

поучаствует в торжествах по случаю юбилея Дня Независимости.

Напомним, мы рассказывали, что в Офисе президента считают, что "вся Украина" с "нетерпением ждет" визита Варфоломея на День независимости. Отметим, что последний раз в нашей стране Варфоломей был в 2008 году.

Между тем, митрополит Антоний заявил "Стране", что представителей УПЦ не будет на праздновании Дня независимости Украины, если прибудет Варфоломей. По мнению УПЦ, патриарх "лично несёт ответственность за давление на Украинскую православную церковь, за конфликты вокруг храмов и приходов, избиения наших людей и другие бесчинства, которые происходят".

Также "Страна" рассказывала о грядущем наступлении властей на Украинскую православную церковь.