Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовы к обороне и отражению атак противника, в случае полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в заявлении Валерия Залужного, который 27 июля сменил на посту главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

В своем Фейсбуке он написал, что украинская армия готова обороняться и отражать атаки противника, в случае полномасштабного вторжения и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры, в частности оперативных аэродромов".

Также он напомнил, что сегодня начались командно-штабные учения с привлечением командования объединенных сил и Вооруженных сил на пяти полигонах и острове Змеиный недалеко от Одесской области. Продлятся маневры до 13 августа.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что известно о новом главкоме ВСУ 48-летнем Валерии Залужном.

Также сообщали, что Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в южные области Украины побывал на острове Змеиный, где наблюдал за учениями ВСУ. Также он сказал, что учения такого уровня на этом острове ранее не проводилось. Кроме того, он представил новых командующих Воздушных сил и десантно-штурмовых войск ВСУ.

Кроме того, как рассказывала "Страна" в мае глава СБУ говорил, что Киев рассматривает Беларусь как потенциального союзника России при вторжении в Украину. Между тем, сегодня на пресс-конференции президент республики Александр Лукашенко обвинил украинского коллегу Зеленского в подготовке боевиков и поставках вооружения в Беларусь.