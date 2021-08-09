Президент Беларуси Александр Лукашенко во время большой пресс-конференции 9 августа сообщил, что представители "Луганской народной республики" были в Минске и допросили экс-главреда Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Трансляция мероприятия велась многими Ютуб-каналами.

По словам главы республики, допрос находящегося под домашним арестом оппозиционера связан с появлением после его задержания информации о том, что он принимал участие в АТО.

Лукашенко сказал, что в ходе беседы представители "ЛНР" убедились в невиновности Протасевича: в военных действиях на Донбассе он не участвовал.

"Он не стрелял и не убивал людей..." - сказал президент Беларуси. И добавил, что гостей из Луганска показания оппозиционера удовлетворили.

Напомним, после задержания Протасевича сеть наводнили фото, на которых он позировал в униформе в составе "Азова". Причем снимки были сделаны на Донбассе в 2015 году.

В связи с этим в "ЛНР" завели против Протасевича уголовное дело за участие в боях на Донбассе. Вскоре после этого, в середине июня, появилась информация, что "генпрокуратура ЛНР" якобы провела в Беларуси следственные действия с оппозиционером и получила доказательства его причастности к убийствам мирных жителей Донбасса. Правда, через два дня эту новость опроверг адвокат Протасечича.