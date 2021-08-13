"Страна" продолжает спецпроект о 30 годах независимой Украины - от 1991 до 2021. Сегодня рассказываем о девятнадцатом годе независимости.

В 2009 году определилась окончательная конфигурация выборов президента - с главными конкурентами в лице премьера Юлии Тимошенко и лидера Партии регионов Виктора Януковича.

План Тимошенко объединиться с регионалами и перенести выборы в парламент провалился. Янукович решил побороться за главный пост в стране.

Рейтинг Тимошенко придавило кризисом, который в 2009 году оставил миллионы людей без работы, без вкладов в банках и по уши в долгах. Не помогло ей и подписание мировой в газовой войне с Россией.

Из России в 2009 году в Украину впервые приехал новый Патриарх Русской православной церкви Кирилл. А в Донецке открыли "Донбасс арену" - самый современный в стране стадион. В том же году "Шахтер" первой среди украинских команд выиграл кубок УЕФА.

"Страна" вспоминает главные события 2009-го года. Предыдущие материалы проекта можно прочитать здесь.

Финал газовой войны

2009-й год начался с новой газовой войны. Россия и Украина подошли к первому января без согласованной цены на газ и поставки с нового года были снова перекрыты. Причем с 7 января были прекращены и экспортные поставки в Европу, чтоб Украина не могла отбирать транзитный газ.

Причиной новой газовой войны стала другая война - уже между президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко.

В преддверии президентских выборов, которые намечались на следующий год, оба политика усилили конкуренцию за важнейший ресурс - поставки "голубого" топлива из России. Оба пытались перетянуть на себя контакты с Россией.

Президент был заинтересован оставить в качестве основного оператора по поставкам компанию "Росукрэнерго", а Тимошенко хотела ее убрать. Были разночтения и по ценам, которые считали приемлемыми президент и премьер.

В итоге в январе 2009 года страна оказалась без поставок газа, а Европа - без транзита. Ситуация накалялась.

В такой ситуации 19 января Юлия Тимошенко полетела в Москву и там подписала с Путиным прямой контракт о поставках газа - который станет для нее роковым: за этот газовый договор при президенте Януковиче она получит срок и сядет в тюрьму.

Договор действительно был очень выгодным для России. Он заключался на десять лет.

Были введены жесткие условия по оплате газа Украиной, а также принцип "бери или плати" (то есть была зафиксирован минимальный объем газа, который должна была в любом случае оплачивать Украина вне зависимости от реального потребления).

При этом, базовая цена была установлена на очень высоком уровне в 450 долларов за тысячу кубометров. Но Тимошенко получила скидку на год и в 2009-м (то есть накануне выборов) получала газ по 232 доллара. А что будет потом ее не очень интересовало - главное было победить.

Впрочем, по итогу, этот контракт стал одним из главных объектов критики всех противников премьера. Причем как со стороны Ющенко, так и со стороны Януковича.

Цена по этому контракту, очевидно, с 2010 года была бы очень высока для украинской промышленности и коммунальной сферы. Тем более, что стоимость газа для Украины привязали к стоимости нефтепродуктов, которая как раз со второй половины 2009 года начала быстро расти.

Так что, когда затем при Януковиче Тимошенко за этот контракт судили, было не так уж и много людей, которые Тимошенко за него защищали.

Кризис и свиной грипп

Две напасти в 2009 году атаковали Украину - развернувшийся кризис положил на лопатки крупнейшие банки. Второй проблемой стал свиной грипп - своеобразная репетиция нынешнего коронавируса.

Кризис. ВВП Украины в этом году рухнул поти на 15% - один из худших показателей в мире.

За первое полугодие экспорт упал на 43%, примерно та же динамика была по главным отраслям, которые приносили валюту в страну - металлургии, химии, машиностроении. Только к лету начался легкий откат в обратную сторону.

Украинские банки в этом году начали лопаться. Их подкосил кризис неплатежей по кредитам, львиная доля которых выдавались в долларах или евро. Не спасала и продажа залоговых квартир: цены в гривне остались прежними, но валютный ценник упал пропорционально курсу - в полтора раза.

Деньги банкам не отдавал и бизнес. Возвращать доллары, взятые в взаймы на Западе, было нечем. И, наконец, население в конце 2008-го - начале 2009-го вывело из банков четверть всех депозитов.

В банки, чтобы избежать краха, начали вводить временные администрации, а некоторые из них (например, "Укргазбанк") национализировали. Часть учреждений просто ликвидировали.

Ситуация с банками больно ударила прежде всего по населению, которое после этого много лет с боем добивалось возврата своих вкладов. Такого не видели со времен крушения Сбербанка СССР.

Экономический коллапс усилился от роста газовых цен сразу на 30% - со 179 до 232 долларов. Это нанесло удар по химической промышленности - одному из основных каналов поступления валюты в Украину.

Зависимая от газа продукция украинских предприятий начала терять позиции на мировом рынке, ее место занимали российские производители, которые пользовались внутренними ценами на "голубое топливо".

Резко выросла безработица - полная или частичная. В пять раз возросло число работников, которых перевели на неполный рабочий день (урезав и зарплату), втрое - отправленных в неоплачиваемые отпуска. Зарплата в долларовом эквиваленте обвалилась на треть - с 343 до 240 у.е.

Антикризисные меры правительство проводило в постоянной борьбе с президентом, который воспользовался ситуацией, чтобы "утопить" Тимошенко. К примеру, он сорвал получение очередного транша МВФ, подписав закон о повышении соцстандартов, против чего резко выступал Фонд.

То есть в период финансового коллапса "оранжевые" не смогли договориться о совместном плане действий и продолжали скандалить между собой. Что вызывало у населения вполне понятную реакцию отторжение и от Ющенко, и от Тимошенко.

Свиной грипп. В конце октября власти официально объявили в Украине эпидемию свиного гриппа, который уже с весны шагал по планете.

Пиарилась на теме главным образом Юлия Тимошенко. Она ввела на улицах масочный режим, запретила массовые мероприятия, отправила на карантин школы, а также лично ездила в аэропорт встречать груз с лекарством "Тамифлю".

Тимошенко встречает "Тамифлю" в Борисполе

Вероятно Тимошенко таким образом пыталась нарастить свой рейтинг. Но, на самом деле, эффект оказался обратным.

Активная раскрутка темы усилиями премьера вызвало панику среди населения.

В аптеках пропали маски, а в супермаркета смели все цитрусовые. Не было достаточно медикаментов для лечения. Все эти проблемы населения связывала с правительством.

Видя это, Тимошенко начала сбавлять обороты и к концу декабря ситуация успокоилась. Люди сняли маски и зажили обычной жизнью. Пошли разговоры о том, что Кабмин намеренно раздувал ажиотаж, чтобы отвлечь внимание от экономических проблем и попиариться на "спасении от пандемии". А также дать заработать "фарме".

В следующий раз маски украинцы наденут в 2020 году, а на смену свиному гриппу придет коронавирус. И вопросы к власти возникнут те же самые.

Попытка избежать выборов. "Ширка"

Юлия Тимошенко понимала, что ей будет в таких условиях очень непросто избраться на пост президента, а потому первые месяцы 2009 года она пыталась реализовать проект создания "широкой коалиции" (в просторечье "ширки") между БЮТ и Партией Регионов в Раде, чтоб отменить всенародные выборы президента вообще.

Мосты между партиями стали налаживаться еще осенью 2008 года, когда они вместе принимали законы, вызывавшие резкое неудовольствие Банковой.

Как мы уже рассказывали в материале о событиях 2008 года - Юлия Владимировна тогда начала играть в многовекторность: начиная с неосуждения России за войну в Грузии, заканчивая газовым контрактом в январе 2009 года.

Многовекторность - это нива Партии регионов. То есть появилось основание, на котором можно договориться. А далее - помножить на ноль фактор "одновекторного" прозападного Ющенко и разделить власть.

Активные переговоры к концу весны позволили выработать общую концепцию будущего альянса. Должна была быть усилена политреформа (Конституцию поменять было вполне реально - у обеих партий было больше 300 голосов), что поставить президента в полную зависимость от парламента. С избранием главы государства в Раде.

При этом Тимошенко оставалась бы премьером, а Януковичу отошёл бы пост спикера или президента. В правительство же должны были войти регионалы.

Внутри Партии Регионов, однако не было единого мнения насчет необходимости "ширки" с Тимошенко.

В пользу создания широкой коалиции работало желание крупного бизнеса из ПР (в первую очередь - Рината Ахметова) быстро стабилизировать политическую ситуацию и получить доступ к рычагам власти в стране, не дожидаясь президентских выборов (исход которых не был до конца понятен).

Но были для регионалов и очевидные минусы.

Во-первых, Юлия Владимировна стремилась сохранить за собой пост премьера, который имел контроль над основными финансовыми потоками. Януковичу же предлагалась лишь роль президента или спикера.

Во-вторых, "ширка" подразумевала бы присутствие регионалов и в Кабмине. Но опыт предыдущих коалиций показывал, что собранное таким образом правительство нормально работать не может. Особенно учитывая характер самой Юлии Владимировны.

В-третьих, такой союз не поняли бы избиратели с обеих сторон. Для них это был типичный мезальянс, чреватый оттоком поддержки.

По итогу Янукович отказался от предложения Тимошенко, сделав официальное заявление на Троицу о том, что выборы президента нужно провести, а уж потом о чем-то и договариваться.

Стратегия Тимошенко провалилась.

Символичным стало видео, записанное в июне 2009 года - как раз после окончания переговоров с Януковичем.

В сеть утекли кадры, на которых Юлия Владимировна готовится обратиться к украинцам, но у нее пропадает текст на телесуфлере. "Пропало всё", - сказала тогда Тимошенко. Она, вероятно, имела в виду, что пропал текст, но судя по мимике, "пропали" планы премьера остаться у власти в ближайшие годы.

Тимошенко: путь к поражению, Лозинский и педофильский скандал в "Артеке"

Запад в 2009 году некоторое время пытался примирить Тимошенко и Ющенко, но, убедившись вскоре в бесполезности этого занятия, начал морально готовиться к победе Януковича.

Летом в Киев приезжал вице-президент США Джо Байден и, помимо встреч с официальными лицами, побеседовал и с Януковичем. Тогда он обронил фразу "я говорю с будущим президентом".

Ющенко же и Тимошенко продолжали весь год взаимно уничтожать друг друга.

Апофеозом этого процесса стал знаменитый "педофильский" скандал осенью 2009 года, когда нардеп Григорий Омельченко (ранее был соратником Тимошенко, но затем переметнулся к Ющенко) обвинил одного из главных политтехнологов БЮТ Уколова в совращении малолетних в лагере "Артек". В скандале также оказались замешанными два депутата от премьерской фракции.

Впоследствии все эти обвинения так и не дошли до суда, но информационный удар по Тимошенко оказался грандиозным.

Также как и случившийся еще летом скандал с депутатом от БЮТ Лозинским, который забил до смерти человека в Кировоградской области. Первоначально руководство БЮТ и глава МВД Юрий Луценко пытались его отмазывать, но после общественного резонанса все-таки возбудили уголовное дело, лишили Лозинского депутатского иммунитета и отправили в тюрьму.

Сама Юлия Тимошенко, несмотря на все эти удары, вела очень энергичную избирательную кампанию. Ее главным лозунгом стал слоган "Вона працюе". То есть премьер работает, а ее оппоненты только языком могут трепаться.

Кроме того, она договорилась о ненападении с крупнейшими бизнес-группами страны, включая Ахметова. Олигархи, не будучи уверенными в результате выборов, предпочли разложить яйца по разным корзинам, "ставя" сразу на двух главных кандидатов.

Также Тимошенко продолжала развивать отношения с Россией.

Эти контакты она также пыталась использовать для увеличения своей поддержке на юго-востоке. В Крыму и на Донбассе появились плакаты с Тимошенко и Путиным и надписью "они договорились".

Но этой ей не сильно помогло. Груз невыполненных обещаний, шок от экономического кризиса и надоевшая всем междоусобица во власти, которая ассоциировалась с Ющенко и Тимошенко, отвернули от премьера избирателей.

А юго-восток не оценил ее быстрого "переобувания" из "оранжевой" евроатлантистки в "подругу Путина".

Уже к концу года стало понятно, что рейтинг Януковича идет в отрыв. А выборы должны были пройти уже в январе 2010 года.

Чем еще жили украинцы в 2009-м году

Визит патриарха Кирилла в Украину. В январе главой Русской православной церкви избрали митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Он стал главой Московского патриархата, в каноническом единстве с которым находится и Украинская православная церковь.

В июле Патриарх Кирилл приехал с 10-дневным визитом в Украину, в связи с чем националисты устраивали пикеты.

Кирилл посетил несколько городов, его приезд приветствовали сотни тысяч верующих.

Победа "Шахтера" в кубке УЕФА. "Шахтер" первым из украинских клубов завоевал кубок УЕФА, победив бременский "Вердер" со счетом 2:1.

К тому же в 2009 году в Донецке открыли "Донбасс арену" - первый в Украине стадион элитной категории по аккредитации УЕФА и ФИФА.

Это первый стадион в Восточной Европе, спроектированный в соответствии со стандартами категории "пять звезд". Стоимость его строительства составила 175 миллионов евро.

Открыли арену на День шахтера - 29 августа. На церемонии выступила американская поп-звезда Бейонс.