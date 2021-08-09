Наблюдательный совет "Укрзализныци" удовлетворил заявление об увольнении временно исполняющего обязанности председателя правления Ивана Юрика, занимавшего эту должность с апреля 2020 года. На его место назначен Александр Камышин.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци" 9 августа.

Как сказано в новости на странице предприятия, заявление Юрика Набсовет рассмотрел и решил удовлетворить на внеочередном заседании, состоявшемся на выходных. Вынося вердикт, орган принял к сведению рекомендацию Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года, а также поручения Министерства инфраструктуры, основанные на решении Кабинета министров.

Бывший врио не покидает правление, а продолжит работать его рядовым членом. Он будет ответственным за финансы.

Кроме того, Наблюдательный совет рассмотрел рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям и рекомендоваль Кабмину согласовать назначение Александра Камишина новым врио председателя правления до 31 декабря 2021 года либо до избрания нового постоянного председателя правления - в зависимости от того, что произойдет раньше.

В 2012-2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM миллиардера Рината Ахметова. А до назначения в "УЗ" он был советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Как писала "Страна", на прошлой неделе СНБО распорядился сделать министра Кубракова и.о. главы правления "Укрзализныци".

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