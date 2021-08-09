Президент Украины Владимир Зеленский назвал безосновательными заявления Александра Лукашенко о том, что Киев замешан в подготовке боевиков и поставках вооружения в Беларусь.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

Пресс-секретарь Зеленского заявил, что, по мнению президента Украины, слова Лукашенко не имеют под собой оснований. По словам Владимира Зеленского усилия Киева направлены на борьбу с боевиками, а не на их тренировке.

Никифоров заявил, что неизвестно, зачем Лукашенко делает такие заявления, по его словам, вероятно, он хочет отвлечь внимание общественности от событий в стране.

При этом пресс-секретарь Зеленского заявил, что Украина остается большим другом для белорусского народа и ведет с ним диалог напрямую, а в политические процессы внутри других стран вмешиваться не намерена.

Также Никифоров от имени президента Украины выразил надежду, что недружественных шагов со стороны Минска в адрес Киева не предвидится, если же это не так, то Беларусь ждет "мощный ответ" - и от Украины, и от международного сообщества.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что Лукашенко заявил сегодня о Зеленском, полете в Крым и поведении Порошенко в Минске.

Также мы сообщали, что Лукашенко заявил, что Минск и Москва за сутки могут поставить Киев на колени.